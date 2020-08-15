Kendi kurulları bile istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınan tarihi Galata Kulesi’nin beden duvarlarının darbeli matkapla delinmesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün söz konusu proje için kurduğu bilim kurulunun istifa ettiği ortaya çıktı.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat sosyal medya hesabından tarihi kulenin beden duvarlarını darbeli matkapla delindiğini gösteren görüntüler paylaşmıştı. Görüntülerin ardından İBB yetkilileri alana giderek tarihi kulede incelemeler yapmak istemiş ancak içeri alınmamıştı.
İBB tarihi kulede onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan restorasyon çalışması için Cumhuriyet Savcılığı’na ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na suç duyurusunda bulunmuştu. Restorasyonu yapan şirketin genel müdürlüğünü eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Tuncer Uludağ’ın yaptığı ortaya çıkmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tarihi kule için kurduğu bilim kurulunun üyesi mimar Sinan Genim, kurulun önceki gün istifa ettiğini açıkladı.
Gazetemize konuşan Genim, “Olacak iş değil. Bizim restorasyon projesinde imzamız yok. Bilim kurulu olarak restorasyon projesini inceledik” dedi. Projeyi üstlenen müteahhide tepki gösteren Genim, “Bunun bilimsel bir tarafı mı var? Yapılanı kim izah edebilir? Bu büyük bir tahribata yol açmış değil ama yapım yöntemi kötü” diye konuştu.
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