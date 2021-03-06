Kendine ait bir yuva

06 Mart 2021 Cumartesi, 04:43

Resimlerindeki rengârenk evlerin, kadınların duygularını, yaşadıklarını, ideallerini yansıttığını söyleyen Özyılmaz, “Benim resimlerimdeki kadınlar özgür, enerjik, ne isteğini bilen, güçlü kadınlar. Kendilerini iyi hissettikleri evleriyle de bütünleşmişler. Kadınlar evlerini sever. Yalnız olmaları da onlar için bir sorun değil” diyor.

15 MART'A KADAR

Sergi 15 Mart’a kadar görülebilir. (www.fircasanatevi.com)

