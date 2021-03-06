Kendine ait bir yuva

Ankaralı sanatçı Şaylan Özyılmaz’ın “Kendine Ait Bir Yuva” adlı kişisel sergisi, Fırça Sanat Galerisi’nde açıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 04:43
Kendine ait bir yuva
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Resimlerindeki rengârenk evlerin, kadınların duygularını, yaşadıklarını, ideallerini yansıttığını söyleyen Özyılmaz, “Benim resimlerimdeki kadınlar özgür, enerjik, ne isteğini bilen, güçlü kadınlar. Kendilerini iyi hissettikleri evleriyle de bütünleşmişler. Kadınlar evlerini sever. Yalnız olmaları da onlar için bir sorun değil” diyor.

15 MART'A KADAR

Sergi 15 Mart’a kadar görülebilir. (www.fircasanatevi.com)


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