Kendine dayanıyor insan...

19 Kasım 2020 Perşembe, 17:59

Gazeteci ve kurumsal iletişim uzmanı Gülden Kılıç, Kendine Dayanıyor İnsan’daki öykülerinde; yaşamın zahmetleri ile örülmüş olayları ve yaşanmışlıkları çarpıcı ve özgün bir anlatımla sunuyor. Aşk, ölüm, yalnızlık gibi insanlığın ortak acılarına ve modern bireyin kuşatılmışlıklarına gönderme yapıyor.

Yaşamın ayrıntılarına, fark edilmemiş ve toplumsal yaşam içerisinde kendisini var edememiş olana dokunuyor. Ayrıca şehirli aydın-yarı aydın kesimin de hayal kırıkları ve mutsuzluklarına ayna tutuyor. Zaman içinde başka zamanlara, mekân içinde başka mekânlara, insan içinde başka insanlara kapı aralıyor.

Kitaba ismini veren “Kendine Dayanıyor İnsan” isimli öyküde yaşamında her şey gibi yazdığı öyküleri de tamamlayamayan, yarım bırakan bir yazar adayının intihar etmeden önceki son anları anlatılıyor.

“Bir Türlü Yazamadıklarım” isimli öyküde de çok satan ünlü bir yazar, çocukluğunda yaşadığı istismarı yazmak istiyor ancak toplum baskısı ve korkusu yüzünden bundan vazgeçiyor. Bununla birlikte yazmaktan da vazgeçiyor.

“Yaşamın Kıyısında”, “Başka Evlerde”, “Yeni Dünya” isimli öyküler ise yaşamın ayrıntılarına, fark edilmemiş ve toplumsal yaşam içerisinde kendisini var edememiş olana odaklanıyor. Özellikle anlaşılmayı bekleyen kadınların öyküleri de var kitapta: “Mumdan Kadın Heykeli”, “Kadın Tesellisi”.

Günümüz postmodern yazınında örneklerine çok rastlamasak da her birinin bir derdi olan yirmi bir öykünün yer aldığı kitap, yaşama ve insana ilişkin pek çok derinlik ve incelik içeriyor.

Kendine Dayanıyor İnsan / Gülden Kılıç / Postiga Yayınları / 176 s. / 2020.