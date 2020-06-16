Kene can almaya devam ediyor: Sivas’ta yedinci ölüm
Sivas'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (80), hayatını kaybetti.
Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, hayatını kaybetti. Sivas’ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.
KENE VAKALARI GEÇEN SENELERE GÖRE 7 KAT ARTTI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kısa süre önce uyarmıştı. Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili "Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var" bilgisini paylaşmıştı.
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