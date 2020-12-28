‘Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm’

28 Aralık 2020 Pazartesi, 15:26

Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde riskli alan ilan edilen bölgede yaşayan 900 haneye tahliye tebligatlarının gönderilmesi mahallelinin tepkisine neden oldu. “1 ay içinde nereye gideriz” diyen mahalleli Barış Parkı’nda bir araya gelerek eylem yaptı. Mahalleli sık sık “Tozkopan bizimdir bizim kalacak” , “Evimiz hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

Mahalleli Havva Kara, karşılarında muhattap olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bize ‘bir ay içinde terk edeceksiniz, terk etmezseniz alt yapıyı keseriz, kolluk güçleriyle sizi atarız’ dediler. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Neden gidelim, kim tabulu evini bırakır gider? Kendileri gider mi? Bizi tatmin edecek hiç bir açıklama yapmıyorlar. Karşımıza çıkıp muhattap almıyorlar bizi. Gönlümüzü ferahlatmıyorlar, biz bu evleri kolay almadık, ‘kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ dediler. Biz hepimiz mağduruz. Çocuklarımız bu tebligatları okudular, ‘bizi sokağa mı atacaklar’ diye soruyorlar. Bizim tabularımız var. Tehditle bir şey olmaz. Kimseyi mağdur etmesinler.”

‘MUHATAP YOK’

Ali Sürer ise şunları söyledi:

“Biz yıkıma karşı değiliz, gelmişler kapılara bildirileri yapıştırmışlar. Muhatap yok. Biz ne ödeyeceğiz, başımıza ne gelecek açıklasınlar? Bizde gönül rahatlığı ile imzalayalım çıkalım. Bize garanti versinler. Ben evimi teslim edeceğim bana bir kolaylık sunmuyor. Bizi oyaladılar. En son geldiler 'evleri boşaltacaksınız' dediler yoksa kolluk kuvvetleri ile evleri başınıza yıkacağız dediler. Bu kış günü ne yapacağız? Bize haklarımızı versinler.”

‘RANTSAL VE TALAN ZİHNİYETİ’

Başka bir mahalleli ise, “Herhangi bir sözleşme ortaya konulmadan, insanları kış günü tahliye etmeye çalışmak ne demek? Kentsel dönüşüm değil, rantsal ve talan zihniyeti... Bir sözleşme yapmadan, evlerimizi terk etmeyeceğiz” dedi. Güngören belediye başkanının kendilerini muhatap almadığına aktaran Yasemin Ataç, “Bize ‘malınızı mülkümüzü bırakıp gidin’ diyorlar. Kim bırakır gider? Belediye başkanı gelsin evini bana versin ben üç beş sene sonra on, yirmi bin vereyim. Kendileri kabul eder mi? Bize yapılmak istenen bu. Tamamen olayı çarpıklaştırarak bizleri evlerden çıkarmaya çalışıyorlar. Yapılmak istenen kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm” dedi.

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı



