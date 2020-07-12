Kepçe ile taş kırma makinesi arasında sıkışan işçi öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kepçe ve taş kırma makinesinin arasına sıkışan inşaat işçisi Burhan Saytaş (51), hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Taş kırma şantiyesinde çalışan Burhan Saytaş, makine bozulunca onarmaya çalıştı.
Bu sırada inşaat sahasında bulunan kepçenin hareket etmesi sonucu taş kırma makinesinin bandı ile kepçenin arasına sıkışan Saytaş ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Saytaş, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burhan Saytaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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