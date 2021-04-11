Kepçe kulak ameliyatı nedir, nasıl yapılır, işitmeyi engeller mi?
En sık görülen kulak hastalıklarından birisi olan, çocuk ve yetişkinlerde kişileri en çok rahatsız eden sorunlar arasında yer alan kepçe kulak deformitesi, ameliyatla ortadan kaldırılabiliyor. Peki kepçe kulak ameliyatı nedir ve nasıl yapılır? Kepçe kulak ameliyatı sonrası işitme kaybı olur mu?
Kulaklarımız vücudumuzun en önemli duyu organlarından biri
olmasının yanında vücudun estetiği açısından da önemli bir yere sahiptir. Kulaklarda
görülen en belirgin şekil bozukluğu halk arasında kepçe kulak olarak da bilinen
estetik sorunudur. Yaşanan kepçe kulak sorunu çocukluk ve yetişkinlik dönemi
ayırt etmeksizin her dönemde büyük bir sorun haline gelebilir. Kulak estetiği,
operasyonlar arasında en sık uygulanan ve hasta memnuniyeti en yüksek
prosedürdür. Kepçe kulak şikayeti olan beş yaşından büyük çocuklara ve bütün
erişkinlere güvenli bir şekilde uygulanabilir.
Kepçe kulak ameliyatı diğer bir deyişle “otoplasti”
ameliyatı, çocukluk çağındaki kişilerde genel anestezi altında yapılır.Daha
ileriki yaşlarda genel anestezi verilmeden, sadece kulak uyuşturularak lokal
anestezi yöntemiyle de yapılabilir. Kepçe kulak estetiği ameliyatı için
çocuklarda genel anestezinin tercih edilmesinin nedeni, ameliyat sırasında
çocuğun huzursuz olabileceği ve sakin duramayabileceği nedeniyle cerrahın rahat
çalışabilmesinin zorluğudur.
Kepçe kulak görünümü özellikle okul çağındaki çocuklarda
travmalara ve özgüven problemlerine neden oluyor. Aileler çocukların büyüdükçe
kepçe kulak sorununun ortadan kalkabileceğini düşünüyor. Kepçe kulak tedavi
süreci geciktikçe de çocukta ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Estetik kulak ameliyatı, kulak kepçesinin arka yüzünden yapılır. Bu yüzden, iz
kalma ve izin görünme olasılığı en düşük olan ameliyatlardandır.
KEPÇE KULAK
AMELİYATI NE KADAR SÜRER?
Kepçe kulak ameliyatı, her bir kulak için yaklaşık 15-30 dk
sürer. Kepçe kulak estetiği ameliyatında, kulak kıkırdaklarının olması gereken
kıvrım hatları inceltilerek ya da zayıflatılarak kıvrılması kolay hale
getirilir, kıkırdaklara uygulanan kalıcı iç dikişler ile kıkırdak kıvrımları
oluşturularak yeniden şekillendirilir ve yine iç dikişler ile kulak kepçesi
arkaya doğru yatırılır. Kepçe kulak ameliyatı sırasında kalıcı iç dikişler ile
kıkırdağı şekillendirdikten sonra derideki kesi yerini kapatmak için kendi
kendine eriyen dikişler kullanılır, böylece dikiş alma zahmeti ve stresinden
kurtulmuş olunur. Kepçe kulak ameliyatı lokal anestezi ile yapılmış ise
ameliyatın bitiminden hemen sonra evinize dönebilirsiniz. Uyuşturucu ilacın
etkisi yaklaşık 3-4 saat sürer, etkisi geçmeye başladığında hafif bir ağrı
hissedilir. Bu ağrı günlük hayatı etkileyecek düzeyde olmaz ve uygun ağrı
kesici ilaçlar ile rahatlığınız sağlanır.
KEPÇE KULAK
AMELİYATI İŞİTMEYİ ENGELLER Mİ?
Kepçe kulak estetiği ameliyatı sadece dış kulak kısmını ilgilendirdiğinden işitme ile ilgili bir problem yaratmaz. Kepçe kulak estetiği ameliyatı kolay uygulanabilirliği, görünen bir iz bırakmayışı ve ameliyat sonrasında hemen ve dikkat çekici şekilde sonuç vermesinden dolayı hızlı bir psikolojik düzelme sağlayan, sonuçları da son derece yüz güldürücü operasyonlardır. Kulaklarda hiç kulak gelişmemesinden, çok değişik şekil bozukluklarına kadar geniş bir yelpaze içinde farklı kulak deformiteleri görülebilir. Bunlar içinde en çok görülen ve estetik cerrahide en çok ameliyatı yapılan kulak estetiği problemi, kepçe kulak, diğer bir deyişle yelken kulak deformitesidir.
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