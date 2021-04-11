Kepçe kulak ameliyatı nedir, nasıl yapılır, işitmeyi engeller mi?

11 Nisan 2021 Pazar, 09:31

Kulaklarımız vücudumuzun en önemli duyu organlarından biri olmasının yanında vücudun estetiği açısından da önemli bir yere sahiptir. Kulaklarda görülen en belirgin şekil bozukluğu halk arasında kepçe kulak olarak da bilinen estetik sorunudur. Yaşanan kepçe kulak sorunu çocukluk ve yetişkinlik dönemi ayırt etmeksizin her dönemde büyük bir sorun haline gelebilir. Kulak estetiği, operasyonlar arasında en sık uygulanan ve hasta memnuniyeti en yüksek prosedürdür. Kepçe kulak şikayeti olan beş yaşından büyük çocuklara ve bütün erişkinlere güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Kepçe kulak ameliyatı diğer bir deyişle “otoplasti” ameliyatı, çocukluk çağındaki kişilerde genel anestezi altında yapılır.Daha ileriki yaşlarda genel anestezi verilmeden, sadece kulak uyuşturularak lokal anestezi yöntemiyle de yapılabilir. Kepçe kulak estetiği ameliyatı için çocuklarda genel anestezinin tercih edilmesinin nedeni, ameliyat sırasında çocuğun huzursuz olabileceği ve sakin duramayabileceği nedeniyle cerrahın rahat çalışabilmesinin zorluğudur.

Kepçe kulak görünümü özellikle okul çağındaki çocuklarda travmalara ve özgüven problemlerine neden oluyor. Aileler çocukların büyüdükçe kepçe kulak sorununun ortadan kalkabileceğini düşünüyor. Kepçe kulak tedavi süreci geciktikçe de çocukta ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Estetik kulak ameliyatı, kulak kepçesinin arka yüzünden yapılır. Bu yüzden, iz kalma ve izin görünme olasılığı en düşük olan ameliyatlardandır.

KEPÇE KULAK AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

Kepçe kulak ameliyatı, her bir kulak için yaklaşık 15-30 dk sürer. Kepçe kulak estetiği ameliyatında, kulak kıkırdaklarının olması gereken kıvrım hatları inceltilerek ya da zayıflatılarak kıvrılması kolay hale getirilir, kıkırdaklara uygulanan kalıcı iç dikişler ile kıkırdak kıvrımları oluşturularak yeniden şekillendirilir ve yine iç dikişler ile kulak kepçesi arkaya doğru yatırılır. Kepçe kulak ameliyatı sırasında kalıcı iç dikişler ile kıkırdağı şekillendirdikten sonra derideki kesi yerini kapatmak için kendi kendine eriyen dikişler kullanılır, böylece dikiş alma zahmeti ve stresinden kurtulmuş olunur. Kepçe kulak ameliyatı lokal anestezi ile yapılmış ise ameliyatın bitiminden hemen sonra evinize dönebilirsiniz. Uyuşturucu ilacın etkisi yaklaşık 3-4 saat sürer, etkisi geçmeye başladığında hafif bir ağrı hissedilir. Bu ağrı günlük hayatı etkileyecek düzeyde olmaz ve uygun ağrı kesici ilaçlar ile rahatlığınız sağlanır.

KEPÇE KULAK AMELİYATI İŞİTMEYİ ENGELLER Mİ?

Kepçe kulak estetiği ameliyatı sadece dış kulak kısmını ilgilendirdiğinden işitme ile ilgili bir problem yaratmaz. Kepçe kulak estetiği ameliyatı kolay uygulanabilirliği, görünen bir iz bırakmayışı ve ameliyat sonrasında hemen ve dikkat çekici şekilde sonuç vermesinden dolayı hızlı bir psikolojik düzelme sağlayan, sonuçları da son derece yüz güldürücü operasyonlardır. Kulaklarda hiç kulak gelişmemesinden, çok değişik şekil bozukluklarına kadar geniş bir yelpaze içinde farklı kulak deformiteleri görülebilir. Bunlar içinde en çok görülen ve estetik cerrahide en çok ameliyatı yapılan kulak estetiği problemi, kepçe kulak, diğer bir deyişle yelken kulak deformitesidir.