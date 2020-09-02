Kerem Aktürkoğlu: Hayallerimi gerçekleştirdim

02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:52

Galatasaray'ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı Türk Telekom Stadyumu'nda atarken, imza töreni sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Erzincanspor'da oynayan ve 1 aydır Galatasaray'la idmana çıkan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah" dedi.

Türk Telekom Stadyumu ve sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden Aktürkoğlu, "Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.