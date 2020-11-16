‘Keresteci başkan meradaki ağaçları kesti!’

16 Kasım 2020 Pazartesi, 14:14

Çorum Kargı Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Sonay Ergül, Kargı Belediye Başkanlığına vekalet eden İbrahim Eken’in meradaki ağaçları kestiğini söyledi. Ergül, Eken’in yaptığının kanunlara aykırı olduğunu öne sürdü.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in, koronavirüs nedeniyle karantinada olması sebebiyle, yerine AKP’li belediye meclis üyesi İbrahim Eken’in vekâlet ettiğini belirten Sonay Ergül, aynı zamanda kereste ticareti ile uğraşan İbrahim Eken’in belediye ait alanda ağaç keserken, o bölgenin yanında bulunan mera alanındaki kavak ağaçlarını da kestiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sonay Ergül, “Yaz aylarının sıcak günlerinde, bu bölgede bulunan yeşil alanların kurumaması nedeniyle Kargı belediyesinden su istedik verilmedi. Ancak nasıl oluyorsa, bu aylarda belediye tarafından mera alanındaki ağaçların kesilmesiyle birlikte su verildi. Bunda bir tezat var. Acaba ağaçların kesildiğini kimse görmemesi için, insanların neredeyse göle çevrilmiş alana gelmeyeceği düşünülerek mi alan Kargı belediyesince kepçe yardımı ile sulandı” dedi.

Kargı Belediyesi tarafından mera alanındaki ağaçların kesilmesini hukuksuzluk ve kanunsuzluk olarak tanımlayan Sonay Ergül, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

İDDİALAR SORULUNCA TEPKİ GÖSTERDİ

Kargı Belediye başkan vekili İbrahim Eken’e Sonay Ergül’ün iddiaları sorduğumuzda ise, “Benimle adam gibi konuşacaksanız konuşun, dananın artında buzağı aramayın. Gazetecilik yapacaksanız düzgün yapın. Ağaçlar çürümüştü, devrilip insanlara zarar verebilirdi” diye tepki gösterirken, kestiği ağaçların belediye alanı sınırları içerisinde olduğunu, meradan ağaç kesmediklerini ileri sürdü.

ERGÜL, EKEN TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Çorum’un Kargı İlçesi CHP Belediye Meclis üyesi Sonay Ergül, geçtiğimiz Mayıs ayında AK Parti Belediye meclisi üyesi İbrahim Eken’in silahlı saldırısına uğradığını iddia etmişti. Sonay Ergül’ün iddiasına göre, aracına İbrahim Çiftçi ve beraberindekiler tarafından belediyedeki bazı usulsüzlüklere karşı çıktığı için silahlı saldırıya uğramış aracı hasar görmüştü.