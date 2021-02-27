Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı bir günde milyonlarca kez izlendi

27 Şubat 2021 Cumartesi, 13:35

Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısına çektiği kliple gündem oldu. Kerimcan Durmaz’ın klibi dün saat 13.00 itibarıyla YouTube kanalından yayımlanmıştı. Klip 24 saatte 3 buçuk milyon kez tıklanarak en çok izlenenler listesinde birinci sıraya geldi.

Kerimcan Durmaz'ın klibi kadar şarkısının sözleri de konuşuldu. İşte 'Peşimde' şarkısının sözleri...

Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısının sözleri;

Gece gündüz peşimdeler peşimde

Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)

Koşup dur sen peşimde, peşimde

Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)

İnmem o levela çok yakın red bottom

Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp

Yaptıklarım hep haterların dilinde

Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)





Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür

Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)

Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü

Güler yüzüme s**tük tutmaz sözünü

Görüp ister Missoniden bikini (bikini)

Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir) İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki

Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim