Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı bir günde milyonlarca kez izlendi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, dün yeni şarkısı 'Peşimde'yi yayımladı. Durmaz, yeni şarkısının sözleri ve klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. En çok izlenenler arasında ise ilk sıraya yerleşti.
Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısına çektiği kliple gündem oldu. Kerimcan Durmaz’ın klibi dün saat 13.00 itibarıyla YouTube kanalından yayımlanmıştı. Klip 24 saatte 3 buçuk milyon kez tıklanarak en çok izlenenler listesinde birinci sıraya geldi.
Kerimcan Durmaz'ın klibi kadar şarkısının sözleri de konuşuldu. İşte 'Peşimde' şarkısının sözleri...
Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısının sözleri;
Gece gündüz peşimdeler peşimde
Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)
Koşup dur sen peşimde, peşimde
Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)
İnmem o levela çok yakın red bottom
Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp
Yaptıklarım hep haterların dilinde
Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)
Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür
Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)
Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü
Güler yüzüme s**tük tutmaz sözünü
Görüp ister Missoniden bikini (bikini)
Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir) İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki
Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim
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