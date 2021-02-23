Kesime gidecek hamile keçileri kurtaran hayvansever, yem yardımı bekliyor
Bursa'da 20 keçi besleyen Mefaret Özmez, bakım maliyeti yüksek olmasına rağmen keçilere sahip çıkıyor. Bursalı hayvanseverin tek isteği yem ve ot yardımı.
Bursa'da yaşayan Mefaret Özmez, hayvan beslemeye iflas eden bir çiftlikteki gebe keçileri alarak başladı.
Çiftlikteki keçilerin kesime gideceğini öğrenen Özmez, keçilerin hepsini satın aldı ve kesime engel oldu. 7 tane olan keçiler bir yıl sonunda 20'ye ulaştı.
'SAĞ OLDUĞUM MÜDDETÇE BU HAYVANLARI KESTİRMEYECEĞİM'
Keçileri satın almak için birçok kişinin başvurmasına rağmen kesilme ihtimallerine karşı hayvanlarını kimseye vermeyen Özmez, '100 bin lira teklif edilse de' keçileri kimseye vermeyeceğini söyledi.
Maliyetli olmasına rağmen etinden ve sütünden faydalanmayı düşünmediği keçileri besleyen Özmez, hayvanseverlerden ise yem ve ot yardımı bekliyor.
Kesime gidecek hamile keçileri satın alarak kurtardığını ifade eden Özmez, şunları söyledi:
"Bunlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Keçiler 7 taneyken ben bunlara rahat bakarım diyordum. Şimdi 20 tane oldular, doğumlardan sonra 25 tane olacaklar. Yem ve ot maliyetleri yüksek, hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Bu keçileri parayla almak isteyenler var. 100 bin lira bile verseler satmam veya vermem."
Mefaret Özmez'e Facebook profili üzerinden mesajla ulaşılabilir.
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