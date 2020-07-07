Kesişen yollar, birlikte atılan adımlar: ‘The Junction’

07 Temmuz 2020 Salı, 12:32

Red Bull Music Academy’nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisinin altı bölümden oluşacak videoların ilkinde konukları; Peaches ve Chilly Gonzales oldu.

Sanatçıların bir araya gelme ve birlikte yaratma sürecinin anlatıldığı altı bölümden oluşacak yeni müzik belgesel serisi “The Junction”, Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müziğin provokatif ismi Peaches’in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikâye ile başladı.

İlerleyen bölümlerde ise, Brezilya müziğine duydukları hayranlığın beat'lerin efendisi Kaytranada ve 2016 Red Bull Music Academy katılımcısı River Tiber'ı nasıl buluşturduğunu, Jessy Lanzaile Jeremy Greenspan'ın dostluğa varan ilişkisinin detaylarını ve Turbo Crunk üçlüsünü oluşturan Lunice, Ango ve 27esp'nin Kanada'nın arka mahallelerinde nasıl tanıştıkları aktarılacak.

The Junction'da ayrıca, Fool's Gold'un kurucuları A-Trak ve Nick Catchdubs'ın, Torontolu dörtlü BabBadNotGood ve Future Islands solisti Samuel T. Herring’in eşsiz müzikal birliktelikleri anlatılacak. Red Bull Music Academy’nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisi https://www.redbull.com/tr-tr/videos/the-junction-bolum-1 adresinde yayında.









