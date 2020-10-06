KESK'ten 10 Ekim için alternatif çağrı
KESK, 10 Ekim Ankara katliamının yıl dönümünde alternatif bir anma çağrısında bulundu. KESK, “ Herkesi bulundukları yerde bir dakikalık saygı duruşuyla kaybettiğimiz 103 barış güvercinimizi anmaya çağırıyoruz” önerisini getirdi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 10 Ekim Ankara Garı katliamının beşinci yıl dönümü için anma çağrısı yaptı.
Açıklamada, “10 Ekim Ankara Katliamı'nın 5. yılında herkesi patlamanın gerçekleştiği saat olan 10:04'te bulundukları yerde 1 dakikalık saygı duruşuyla kaybettiğimiz 103 barış güvercinimizi anmaya çağırıyoruz. ’10 Ekim için adalet, herkes için adalet” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Milli Piyango’da skandal!
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Fatih Terim iddiası
Video Haberler
- Veteriner önündeki dana görüntüleri, büyük ilgi gördü
- Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Uçakta maske kavgası kamerada!
- Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
- Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
- Acil serviste koronavirüs paniği!
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Milli Piyango’da skandal!
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Fatih Terim iddiası