KESK'ten 10 Ekim için alternatif çağrı

06 Ekim 2020 Salı, 19:51

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 10 Ekim Ankara Garı katliamının beşinci yıl dönümü için anma çağrısı yaptı.

Açıklamada, “10 Ekim Ankara Katliamı'nın 5. yılında herkesi patlamanın gerçekleştiği saat olan 10:04'te bulundukları yerde 1 dakikalık saygı duruşuyla kaybettiğimiz 103 barış güvercinimizi anmaya çağırıyoruz. ’10 Ekim için adalet, herkes için adalet” denildi.