KESK'ten 10 Ekim için alternatif çağrı

KESK, 10 Ekim Ankara katliamının yıl dönümünde alternatif bir anma çağrısında bulundu. KESK, “ Herkesi bulundukları yerde bir dakikalık saygı duruşuyla kaybettiğimiz 103 barış güvercinimizi anmaya çağırıyoruz” önerisini getirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 19:51
KESK'ten 10 Ekim için alternatif çağrı
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 10 Ekim Ankara Garı katliamının beşinci yıl dönümü için anma çağrısı yaptı. 

Açıklamada, “10 Ekim Ankara Katliamı'nın 5. yılında herkesi patlamanın gerçekleştiği saat olan 10:04'te bulundukları yerde 1 dakikalık saygı duruşuyla kaybettiğimiz 103 barış güvercinimizi anmaya çağırıyoruz. ’10 Ekim için adalet, herkes için adalet” denildi.


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