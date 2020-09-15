Keşmekeş'in yeni albümü 'Yarem' dinleyiciyle buluştu

15 Eylül 2020 Salı, 17:05

Albümde, Aşık Mahzuni Şerif’ten Cem Karaca’ya ünlü Türk ozanlarının ve sanatçılarının etkisi hissediliyor.

Anadolu parçalarından izler taşıyan ve çoğunlukla memleket hasreti, aşk, insan sevgisi gibi konuların anlatıldığı albüm, çağdaş halk müziğinin modern tarzdaki yorumunu dinleyiciyle buluşturuyor.

DMC Müzik etiketiyle çıkan albüme ismini veren "Yarem" parçasının video klibi de netd müzik’in yanı sıra tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Niyazi Albay, albüme besteleri, seslendirmesi ve bağlamasıyla katkı sunarken, gitarda Salman Sobe, ritimde ve davulda Nihat Jemsher, perküsyonda ve vokalde Rıza Koyupınar yer alıyor. Grubun her bir üyesi birden fazla enstrümana hakim olması ile biliniyor.