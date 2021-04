Kevin De Bruyne sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City Belçikalı yıldızı De Bruyne ile 2025 yılına kadar sözleşme uzattı.

2015 yazında 45 milyon Avro bonservisle Almanya'nın Wolfsburg takımından Manchester City'e transfer olan yıldız futbolcu, Manchester City fomasıyla çıktığı 255 maçta 65 gol atıp 105 asist yaptı.

We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025!



