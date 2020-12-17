KHK ihraçlarıyla ilgili ilk karar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile işinden atılan Hamit Pişkin’in bireysel başvurusunda kararını açıkladı.
Türkiye “adil yargılanma” ve “özel hayatın korunması” haklarını ihlalden mahkûm edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Olağanüstü Hal döneminde kanun hükmünde kararnameye dayanan idari kararla Ankara Kalkınma Ajansı’ndaki işinden atılan Hamit Pişkin’in başvurusu hakkında kararını açıkladı.
Mahkeme oybirliği ile Pişkin davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde adil yargılanma hakkının güvenceye alındığı 6’ncı maddenin ve özel hayatın ve aile hayatının korunmasını kapsayan 8’inci maddenin ihlal edildiğine karar verdi.
4 BİN AVRO TAZMİNAT ÖDENECEK
Türkiye, Pişkin’e 4 bin Avro tazminat ödeyecek. Pişkin dosyayı AİHM’ye taşımadan önce Anayasa Mahkemesi’ne de başvurmuş fakat AYM Mayıs 2018’de başvuruyu reddetmişti.
Hamit Pişkin, AİHM’ye yaptığı başvuruda işten çıkarılmasının aile hayatını ve itibarını etkilediği, insanlarla ilişki kuramaz hale geldiğini ve KHK ile ihraç edildiği için kimsenin kendisine iş vermediğini de söyleyerek özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini söylemişti.
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