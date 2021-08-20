KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin'i "kaçırma teşebbüsü"

Düzce Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışırken 679 sayılı KHK ile ihraç edilen Alev Şahin, yakalama kararı olmaksızın polislerce alıkonulmak istendi. Şahin yaptığı açıklamada, "Beni evimin sokağında çevirip araca binmeye zorlamak, kaçırma teşebbüsüdür" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 17:07
KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin'i
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Mimar Alev Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarda polislerce 'yakalama kararı' olmaksızın alıkonulmak istediğini belirtti.

Avukatıyla görüşmesinin ardından polislerin zorla götürmekten vazgeçerek olay yerinden uzaklaştığını belirten Şahin, sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda şunları anlattı:

"Az önce alışveriş yapmak için markete giderken evimin yakınındaki parkta etrafımı 4 polis çevirdi.

Bana ifade eksiğim olduğunu söyleyerek birlikte karakola gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben de avukatımla kendim gelirim dedim.

Ardından 34 YJV 21 plakalı siyah panelvan yaklaştı. Bu araçla kendileri ile gitmemde ısrar ettiler. Ben de gözaltı kararı olmadan hiçbir araca binmeyeceğimi, bu araçlarla insan kaçırdıklarını söyledim.

Başka araç getirelim dediler. Yakalama kararı yoksa polis aracına beni bindiremeyeceklerini söyledim. Araca binmeyeceksem parkta sohbet edebileceğimizi söylediler. Polisle sohbet edecek biri değilim dedim."

"KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜDÜR"

"Avukatıma ulaşınca ve durumu anlatınca araca binip uzaklaştılar. Biri kadın 6 polis ile beni evimin sokağında çevirip araca binmeye zorlamak kaçırma teşebbüsüdür. Sizden korkan sizin gibi olsun! "


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