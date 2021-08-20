KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin'i "kaçırma teşebbüsü"

Mimar Alev Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarda polislerce 'yakalama kararı' olmaksızın alıkonulmak istediğini belirtti.

Avukatıyla görüşmesinin ardından polislerin zorla götürmekten vazgeçerek olay yerinden uzaklaştığını belirten Şahin, sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda şunları anlattı:

"Az önce alışveriş yapmak için markete giderken evimin yakınındaki parkta etrafımı 4 polis çevirdi.

Bana ifade eksiğim olduğunu söyleyerek birlikte karakola gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben de avukatımla kendim gelirim dedim.

Ardından 34 YJV 21 plakalı siyah panelvan yaklaştı. Bu araçla kendileri ile gitmemde ısrar ettiler. Ben de gözaltı kararı olmadan hiçbir araca binmeyeceğimi, bu araçlarla insan kaçırdıklarını söyledim.

Başka araç getirelim dediler. Yakalama kararı yoksa polis aracına beni bindiremeyeceklerini söyledim. Araca binmeyeceksem parkta sohbet edebileceğimizi söylediler. Polisle sohbet edecek biri değilim dedim."