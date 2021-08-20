KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin'i "kaçırma teşebbüsü"
Düzce Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışırken 679 sayılı KHK ile ihraç edilen Alev Şahin, yakalama kararı olmaksızın polislerce alıkonulmak istendi. Şahin yaptığı açıklamada, "Beni evimin sokağında çevirip araca binmeye zorlamak, kaçırma teşebbüsüdür" dedi.
Mimar Alev Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarda polislerce 'yakalama kararı' olmaksızın alıkonulmak istediğini belirtti.
Avukatıyla görüşmesinin ardından polislerin zorla götürmekten vazgeçerek olay yerinden uzaklaştığını belirten Şahin, sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda şunları anlattı:
"Az önce alışveriş yapmak için markete giderken evimin yakınındaki parkta etrafımı 4 polis çevirdi.
Bana ifade eksiğim olduğunu söyleyerek birlikte karakola gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben de avukatımla kendim gelirim dedim.
Ardından 34 YJV 21 plakalı siyah panelvan yaklaştı. Bu araçla kendileri ile gitmemde ısrar ettiler. Ben de gözaltı kararı olmadan hiçbir araca binmeyeceğimi, bu araçlarla insan kaçırdıklarını söyledim.
Başka araç getirelim dediler. Yakalama kararı yoksa polis aracına beni bindiremeyeceklerini söyledim. Araca binmeyeceksem parkta sohbet edebileceğimizi söylediler. Polisle sohbet edecek biri değilim dedim."
"KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜDÜR"
"Avukatıma ulaşınca ve durumu anlatınca araca binip uzaklaştılar. Biri kadın 6 polis ile beni evimin sokağında çevirip araca binmeye zorlamak kaçırma teşebbüsüdür. Sizden korkan sizin gibi olsun! "
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!