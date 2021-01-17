KHK'li öğretmene öldükten sonra işe iade kararı
Görev süresi son olarak 1 yıl daha uzatılan ve elinde halen binlerce dosya bulunan OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bir eğitimci için vefatından sonra göreve iade kararı verdi.
Mücahit Karataş, Bülent Uçar, Ömer Faruk Arsoy, Gökhan Açıkkollu gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile görevden uzaklaştırılan ve ölümlerinin ardından haklarında iade kararı verilen kamu çalışanlarına son olarak eğitimci Mehmet Nasır Sönmez eklendi. Eğitim Sen üyesi olan Sönmez, Tekirdağ Çorlu’da lise okul müdür yardımcılığı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaparken 7 Şubat 2017’de 686 No’lu KHK ile görevden ihraç edildi. 7 Kasım’da oturduğu apartmanın balkonunda iş yaparken 5. kattan kazayla düşerek ölen Sönmez için, OHAL Komisyonu ölümünden 3 ay, görevden alınmasından 3 yıl sonra karar verebildi. Göreve iade kararına ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, “Sevinemiyoruz. Sorguluyoruz. Geç gelen adalet, adalet olmuyor. Eşi atanmayan öğretmen, 10 ve 16 yaşlarında 2 çocukları var. KHK’ler gidecek, biz kazanacağız” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti