‘Kibele’nin gözü önünde
Kibele heykeli gibi önemli arkeolojik buluntularının çıktığı Ordu Kurul Kalesi eteklerinde taşocağı şirketi tarafından dinamit patlatılarak yapılan doğa katliamı devam ediyor.
12 yıldır arkeolojik kazı devam ederken taşocağı şirketi dere yatağından başladığı doğa katliamını Kurul Kalesi’nin zirvesine doğru taşıyor. Kibele heykelinin çıktığı Kurul Kalesi’nde henüz çalışma yapılmamış tarihi kalıntılar olan ana kaya kütlesi taşocağı tarafından yutulma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık “Ana Tanrıça Kibele” heykeli ile Bereket Tanrıları Dionysos, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulunmuştu.
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