Kıbrıs Gazisi başından vurulmuş halde bulundu

16 Temmuz 2020 Perşembe, 19:32

Edinilen bilgiye göre, Danişment Mahallesi’nde ikamet eden ve yakınları tarafından evinin yanındaki damda silahla başından vurulmuş halde bulunan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ziya Karaoğlu için olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. ,

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde Karaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.