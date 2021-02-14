Kıbrıs Rum kesiminde yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi
Kıbrıs Rum kesiminde, hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve koronavirüs kısıtlamalarını protesto eden göstericilere, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Sigmalive gazetesinde yer alan haberde, Rum hükümetinin salgın sürecini yönetmedeki başarısızlığı ve yolsuzlukların, 23 sivil toplum örgütleri tarafından rotesto edildiği belirtildi. Haberde polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı aktarıldı.
Haberde protestoculardan yaralananlar olduğu, 10 kişinin gözaltına alındığı ve 6 kişiye para ceza kesildiği bilgisine de yer verildi. Dialogos web sayfasında yer alan habere göre ise polisin orantısız güç kullandığına dair medyada yer alan fotoğraf ve videoların ardından tepkiler oluştu.
Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.
"YOLSUZLUK SKANDALI"
Kıbrıs Rum kesiminde, son dönemde "yatırım karşılığı vatandaşlık" programıyla ilgili yolsuzluk skandalının ortaya çıkması ve batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize neden olmuştu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye para karşılığında "altın pasaportlar", diğer bir deyişle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık vermişti.
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