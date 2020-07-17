Kıbrıs'ta 1 asker şehit oldu!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in (23), Muğla'daki ailesinin evine şehit haberi ulaştı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.
Evli, bir çocuk babası Mutlu Kartiz, vatani görevini yaptığı KKTC'deki birliğinde, görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, şehidin Muğla'nın Ortaköy Mahallesi’ndeki annesinin evine gidip, şehit olduğu haberini verdi.
Şehit er Kartiz'in KKTC'deki 48. Piyade Birliği'ndeki vatani görevini tamamlamasına 50 gün kala, şehit olduğu öğrenildi.
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