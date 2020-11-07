Kıdem kitabına toplatma kararı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Mahkemenin kararında, kitapta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirildiği belirtilerek “Kitap içerisinde yer alan yazı, yorum ve görsellerin bir siyasi partiye mensup kişileri, kamu görevlilerini ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı demokratik ve siyasi etik ilke ve teamüllerin sınırları aşılmak suretiyle tenkit edilerek icra edilen eylemlerin farklı seçmen kitlesi bulunan iki ayrı partinin temsilcilerini ve seçmenlerini kin ve düşmanlığa tahrik edebilecek nitelik taşıması nedeniyle toplatılmasına karar verildi” denildi. Kararının ardından CHP Niğde İl Başkanlığı’na gelen polis kitaplara el koydu. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, dağıtmak istedikleri kitapların daha önce Emniyet tarafından da incelendiğini belirterek “Tek adam rejiminde bu gibi olaylar doğal ve beklenilen şeyler. Partimizin yetkili organları sürecin takipçisi olacak” diye konuştu.