Kıdem tazminatında 2021 tavanı belli oldu
Yeni memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638.96 TL olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2020 enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte 2020'nin genel enflasyonu da ortaya çıktı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1.25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14.60 oldu.
Memur maaşlarının da belli olmasıyla birlikte 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı tutarı da belirlendi. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638.96 TL olarak açıklandı.
Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.
NTV'nin haberine göre; kıdem tazminatı tavanı bir işçiye verilecek üst sınırı ifade ediyor. Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor. Son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarları şöyle:
* 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020: 7.117.17 TL
* 01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020: 6.730.15 TL
* 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019: 6.379.86 TL
* 01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019: 6.017.60 TL
* 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018: 5.434.42 TL
* 01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018: 5.001.76 TL
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