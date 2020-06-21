Kıdemde sinsi adım!

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Hükümet, “istihdam kalkanı paketi” olarak adlandırılan “torba yasa önerisini” bu hafta TBMM’ye sunacak. Daha önce paketin içerisinde kıdem tazminatı değişikliği de vardı. Ancak işçi ve işveren örgütlerinin itirazları üzerine kıdem düzenlemesinin “torba öneriden” çıkarıldığı öğrenildi. Bu konuda işçi ve işveren örgütleri arasında uzlaşma yok.

Hükümet, işçi ve işveren örgütlerinden kendi aralarında değerlendirme yapmalarını ve önerilerini sunmalarını istedi. Cumhurbaşkanlığı’nda son yapılan toplantıda hükümet kıdem tazminatı değişikliği konusunda kararlılığını dile getirdi. Meclis’in temmuzda tatile girmesi bekleniyor. Bu nedenle kıdem tazminatı değişikliğinin ekim ayında, Meclis açıldıktan sonra, yeniden gündeme getirileceği dile getiriliyor.

Hükümet, kıdem tazminatını fona dönüştürerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin bir parçası yapma hazırlığını erteledi ancak bu hafta Meclis’e gelecek pakette 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanlar için düzenleme olması bekleniyor. Hükümet 25 yaş altı ile 50 yaş üstüne esnek, kısmi zamanlı çalışma getiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu gruplarda part-time, kısmi zamanlı çalışmayı teşvik edeceklerini söylemişti. Esnek çalıştırılan personel için işverenlere destek verilmesi bekleniyor. Ancak burada çalışanların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacakları konusunda ciddi sıkıntı var. İşçinin kıdem tazminatı hakkını elde edebilmesi için yasada bazı şartlar aranıyor.

“Belirli süreli iş sözleşmesi”nin kararlaştırılan sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona ermesi hali, kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren haller arasında sayılmıyor. Bu nedenle de kıdem tazminatı ödenmiyor. Yargıda da bu yönde alınmış kararlar bulunuyor. Hükümetin getireceği paket ile 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için “belirli süreli iş sözleşmesi” öngörülmesi halinde bu yaş gruplarında kıdem tazminatı zora giriyor. Böyle bir durumda bu işçilerin kıdem tazminatı alamayacakları vurgulanıyor.