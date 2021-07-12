Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Kiğılı, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ve Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem katıldı.
Mijailovic, yaptığı açıklamada, takımının her zaman en iyilerle çalışmak istediğini ifade ederek, "Bu iş birliğinin karşılıklı olarak oldukça başarılı bir şekilde ilerleyeceğinin kanaatindeyim." dedi.
Suerdem de Kızılyıldız'ın 1991'de Şampiyonlar Ligi'nden birincilikle ayrıldığını anımsatarak, Kiğılı iş birliğinde bu başarıyı bir kez daha yakalamaları temennisinde bulundu.
Video Haberler
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
- Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
- Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu
- Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Küçükçekmece'de boş binada yangın
- Çiftçi, tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler
- Esenyurt kavgasının altında ne var?
- AKP'li vekillerin Erdoğan'dan isteği
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Yıllık izne çıkacaklar dikkat!
- Türeci ve Şahin'den yeni aşı açıklaması