Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:59

Kiğılı, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ve Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem katıldı.

Mijailovic, yaptığı açıklamada, takımının her zaman en iyilerle çalışmak istediğini ifade ederek, "Bu iş birliğinin karşılıklı olarak oldukça başarılı bir şekilde ilerleyeceğinin kanaatindeyim." dedi.

Suerdem de Kızılyıldız'ın 1991'de Şampiyonlar Ligi'nden birincilikle ayrıldığını anımsatarak, Kiğılı iş birliğinde bu başarıyı bir kez daha yakalamaları temennisinde bulundu.



