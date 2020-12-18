KİK raporu açıkladı: Katar “büyük ekonomik kazanımlar” elde etti
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri İstatistik Merkezi, Katar için raporunu yayınladı. Ülkenin ticaret hacminin yüzde 14,2 büyüdüğü kaydedildi.
Umman'ın başkenti Muskat'ta bulunan KİK Ülkeleri İstatistik Merkezi, Katar'ın ulusal günü (18 Aralık) münasebetiyle rapor yayımladı. Raporda, Katar'ın toplam devlet gelirlerinin, 2018'de 57,1 milyar dolar iken 2019'da 59 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda ülkenin ticaret hacminin ise yüzde 14,2 büyüdüğü kaydedildi.
‘PROGRAMLARINI GELİŞTİRİYOR’
Raporda, Katar'ın, kalkınma hızını artırmaya, ekonomide sektörleri çeşitlendirmeye ve her alanda vatandaşının hayatını iyileştirmeye yönelik politikalarını ve programlarını güçlendirdiği kaydedildi.
Katar'ın çeşitli ekonomik sektörlerde kayda değer bir büyüme kaydettiği aktarılan raporda, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2018'de 183,3 milyar dolar iken 2019'da 184,8 milyar dolara ulaşarak yüzde 0,8'lik bir büyüme kaydettiği ifade edildi.
PETROL DIŞI SEKTÖRLERİN KATKISI
Raporda, petrol dışı sektörlerin Katar GSYİH'sine katkısının 2018'de yaklaşık yüzde 60 iken 2019'da yüzde 64,1'e ulaştığı belirtildi.
TÜRKİYE KATAR İLE ANLAŞMA YAPMIŞTI
Geçtiğimiz ay, Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşmanın imzalanması gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması yapılmıştı.
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