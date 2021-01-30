Kılıç Deniz, Didim'de OSB ve ‘Kültür Balıkçılığı Tesisi’ kuracağı iddialarını yalanladı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 00:07

Aydın'ın Didim ilçesinde Taşburun mevkisi açıklarında ‘Kültür Balıkçılığı Tesisleri Projesi’ yürüttüğü iddiasıyla Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş'ın "Bu işin arkasında da Kılıç Holding var. Daha önce Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurmaya kalkıştılar ve bu girişim yöremizde yaşayanların direnç göstermeleri nedeniyle engellendi. OSB olmayınca bu bölgede ‘Kültür Balıkçılığı Tesisleri Projesi’ hazırlayarak balık çiftliği kurma planını devreye soktular." iddalarıyla suçladığı Kılıç Deniz A.Ş., yaptığı açıklamada iddaları yalanladı.



Şirketten yapılan açıklamada, "Kılıç Deniz olarak Didim – Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında yer alan Aydın 1 No’lu Potansiyel Yetiştiricilik alanında üç adet tesisimiz bulunmaktadır. 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren tesislerimizin karaya uzaklığı 3250 metredir ve Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kıyıya uzaklık alt limiti olan 1110 metrenin üzerindedir. Bu tesisler bölgedeki Akbük koyu içerisinde faaliyetteyken 2004 yılında ilgili bakanlık tarafından Didim Taşburun açıklarındaki 1 ve 3 nolu potansiyel üretim alanlarına taşınması kararlaştırılmış, bir çok prosedür ve engel aşılarak ancak üç tanesi 1 nolu bölgeye 2011 yılında kurulabilmiştir. 3 nolu potansiyel alan ise yine benzer çevrelerin açmış olduğu davaların sektör lehine sonuçlanması neticesinde nihayet ÇED aşamasına gelebilmiştir." denildi.

'TESİS KURMA PLANI KESİNLİKLE YOKTUR'

Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş’ın Karina Dalyanı bölgesine Kılıç Deniz’in balık çiftlikleri kuracağı açıklamasının doğru olamdığı ifade edilen şirket açıklamasında, "Kuruluşumuzun Aydın 1 No’lu Potansiyel Yetiştiricilik alanındaki mevcut üç tesis dışında bölgede herhangi bir tesis kurma planı kesinlikle yoktur. 24 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan Halkın Bilgilendirme Toplantısı Aydın 1 numaralı üretim alanında bulunan üç tesisimizin kapasitesiyle Aydın 3 No.lu alandaki henüz faal olmayan üç tesisimizin kapasitesinin birleştirilmesi ve yalnızca 1 nolu alanda faaliyetini sürdürmesiyle alakalıdır. Toplantı mevzuat gereği Çevresel Etki Değerlendirme çalışmasının bir parçası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından organize edilmiştir. Taner Karabaş, olmayan bir proje üzerinden kuruluşumuzu yerel balıkçılığa ve doğaya zarar vermekle suçlamaktadır. Bu asılsız suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz ve kendisine göndereceğimiz ihtarnamede bunları ayrıca belirteceğiz." ifaderi kullandıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Diğer taraftan, Taner Karabaş, Kılıç Deniz’i bölgede Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurma girişiminden dolayı suçlamaktadır. Hatta bu işin arkasında Kılıç Holding var diyerek kuruluşumuzu sanki illegal işlerin içerisindeymiş algısı yaratarak olmayan bir girişime ekstra bir antipati ekleyerek kuruluşumuza karşı kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Bu iddia da tamamen asılsızdır. Böyle bir OSB’nin kurulmasını desteklemek veya kurulursa içerisinde yer almak gibi bir projemiz hiçbir zaman olmamıştır.

Yine sayın Taner Karabaş ve arkadaşlarının iddia ettiği gibi balık üretim çiftliklerinin doğal balık popülasyonunu azaltması veya avcılığa engel teşkil etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Halihazırda balık çiftliklerinin faaliyette olduğu örneğin Güllük körfezinde tam aksine balık popülasyonunun arttığı bu sayede olta balıkçılığı turizmi diye yeni bir iş kolunun geliştiği açıkça görülmektedir. Kaldı ki şirketimize ait balık çiftlikleri her iki köyden 10 km den daha uzak deniz alanında Karina Dalyanına da 13 km den daha uzak alanda bulunmaktadır.

Son dönemlerde bu ve benzeri asılsız ve kasıtlı yayınlarla sektörümüz karalanma gayreti ile karşı karşıyadır. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki sektörünün Akdeniz’deki lideri olan Kılıç Deniz AŞ 2020 yılında 200 Milyon USD’a yaklaşan ihracatıyla Türkiye’nin en önde gelen hayvansal ürün ihracatçısı, Akdeniz balıklarında Dünya’nın en büyük üreticisidir. Kılıç Deniz 60’dan fazla ülkeye balık servis ederken ürünlerin kalitesinden çevre etkilerine kadar her alanda sorumluluklarının bilincinde hareket etmekte ve tüm aktiviteleri yerel otoriteler ile uluslararası denetim şirketleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.