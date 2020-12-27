Kılıçdaroğlu: '5'li çeteden alınan paralarla beklediğiniz haklar teslim edilir'

27 Aralık 2020 Pazar, 15:32

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcileri ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantıda EYT'lilere yönelik çözüm önerilerini anlattı.





Aile Sigortası projesi ile emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm önerildiğini, ancak hükümetin çözüm için adım atmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sosyal devlet fakirin fukaranın hakkını koruyan devlettir. Zenginden alıp yoksula kaynak ayıran devlettir. Bugün 5'li çete diyoruz mesela, devletin dolar bazında en büyük kaynaklarını alan, kendi geleceklerini garantiye almak için de Londra mahkemelerini yetkili kılan çete. Sadece onlardan alınan parayla değil siz, hem aile destekleri sigortası hem beklediğiniz haklar teslim edilir. Bakın hâlâ asgari ücret belirlenmedi. Adı asgari ücret, Türkiye'de oldu ortalama ücret. İnsanların yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Bireysel olarak eleştiriler yapıyoruz ama kitlesel olarak yaptığımız eleştirinin gereğini yapmıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı'nın vergi cenneti ülkeler listesini güncellenmemesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Kılıçdaroğlu, "EYT'lilerin durumunu düzelteceğiz de bizde para yok' diyorlar. Bakın bir kararname çıkaracaklar, oralardan gelen her parayı yüzde 30 oranında vergileyecekler. İşte size kaynak. Uyuşturucudan, kadın ticaretinden, fuhuştan, organ ticaretinden, insan ticaretinden gelen paraları sıfır vergiyle Türkiye'ye getir diyorlar" dedi.