Kılıçdaroğlu: 'Adaleti hedef alıyorlar'

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kapalı grup toplantısında milletvekillerine sağduyulu hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulunurken, yerel mahkemeye yapılan itirazın kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, “Yerel mahkemenin verdiği bu karar anayasayı askıya alma amacı taşıyor. Hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu hedef alıyor” dedi.

CHP’de önceki gün Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın yerel mahkemenin verdiği ret kararı üzerine olağanüstü toplanan MYK’nin ardından dün de bütün milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı yapıldı.

‘SAĞDUYULU HAREKET’

Kılıçdaroğlu, toplantının başında Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına direnen yerel mahkeme kararıyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaşananlarla ilgili sağduyulu ve soğukkanlı hareket edilmesi gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine şunları dile getirdiği öğrenildi: “Söylediklerimizde ve savunduklarımızda haklıydık. Haklılığımız, Anayasa Mahkemesi tarafından da oybirliğiyle onaylandı. Yerel mahkemenin verdiği bu karar, anayasayı askıya alma amacı taşıyor. Hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu hedef alıyor. Halkın oyuyla gelenler, bir gün yine halkın oyuyla gideceğini bilmelidir. Demokrasinin temeli de budur. Ancak bugün, halkın oyu ile geldikleri makamlardan gitmemek için her türlü yolu deniyorlar. Medyayı, yargıyı ele geçirme amaçlarının nedeni de budur. Bir alt mahkemenin yargıda oluşturduğu derin çürümeyi, bir başka mahkeme gidermelidir. Çünkü yargıya olan güvensizlik, ancak bir başka yargı kararı ile yeniden sağlanabilir. Bu konuda da asıl büyük görev yargıya düşüyor” dediği ifade edildi. Bugüne kadar söylemlerinde haklı çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu’nun “Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara yapılan itirazı 15. Ağır Ceza Mahkemesi görüşecek.