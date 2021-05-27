Kılıçdaroğlu aday olur mu? Yavaş ve İmamoğlu'nun durumu ne?

27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında alışılmışın dışında bir konuşma yaptı.

Önce güncel meselelere değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde salonda bulunan milletvekillerine ve ekranlarda kendisini izleyen partililere hitaben şunları söyledi:

"Biz hazır mıyız halkımızın taleplerine? Değişmeye ve değiştirmeye hazır mıyız? Artık bu ülke AK Parti ile vedalaşmaktadır. Bizim için de kiri temizleme zamanıdır. Beni tanıyorsunuz sevgili dostlarım. Sırtıma koymaya çalıştıkları tüm iftiralara, pisliklere, saldırılara karşı hiç geri adım atmadım. Nerede durduğumu biliyorsunuz? Nasıl savaşacağımı biliyorsunuz? Bu bir seferdir. Sefere çıkmaya hazır mısınız? Yeni bir siyasete, fırsatlara, ekonomiye, namusa, Allah'a bir seferdir bizim seferimiz. Bu değişikliği Türkiye'ye getirmeye hazırım. Mücadeleye hazırım. Siz de hazır mısınız bu sefere?"

KONUŞMASI SİYASETİ HAREKETLENDİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını ayağa kalkarak alkışlayan milletvekilleri ve parti yöneticileri, ardından sosyal medya hesaplarında peşi sıra Kılıçdaroğlu'nun seferberlik çağrısına "Hazırız yolumuz açık olsun" şeklinde destek mesajları attı.

Söz konusu konuşma büyük yankı uyandırırken, Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem, adaylık tartışmalarını kamuoyu araştırmacılarıyla görüştü.

"YÜZDE 99 ADAY KILIÇDAROĞLU"

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasını kendi adaylığını ön plana çıkarmaktan çok seçime hazır olduklarının beyanı ve "pasif muhalefet yapılıyor" eleştirilerini kırmak için yapılmış bir çıkış olarak niteledi ancak devamında şu iddialarda bulundu:

Aylar öncesinde muhalefet masasının toplantısından ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını ve seçimi kazanacağını söylemiştim. Halen aynı düşüncedeyim. Aday Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 99 ihtimal ile ve yüzde 100 seçimi kazanacağını düşünüyorum.

"ÇATI ADAY OLUR, HDP DE ADAY ÇIKARMAZ"

Özkiraz, Kılıçdaroğlu'nun sadece CHP'nin adayı değil Millet İttifakı'nın da çatı adayı olacağını iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda HDP'nin de aday çıkarmayacağını öne sürdü.

"HEYECAN SORUNUNU ÇÖZER"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında muhalif kesimde karşı çıkanların tek argümanının Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gerekli heyecanı veremeyeceği endişesi olduğunu öne süren Özkiraz'a göre bunun da bir çözümü var.

"Kılıçdaroğlu, bu heyecan işini çözer" diyen Özkiraz, "Parti başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmuyorum derken 'aday olmam' demedi. Sadece parti başkanı olarak sıcak bakmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğunda genç, dinamik, ağzı laf yapan bir kişiyi de genel başkan adayı olarak işaret ederek partideki toplumdaki heyecan sorununu çözer" diye konuştu.

"MAKUL LİDER ARAYIŞI ARTACAKTIR"

"Peki Kılıçdaroğlu'nun ilan edeceği genel başkan adayı kim olur?" sorusuna Özkiraz, İmamoğlu'nu işaret etti. Özkiraz, Türkiye'nin ağır sorunları olduğunu kaydederek bundan dolayı seçime doğru vatandaşların fenomen adaylardan ziyade ülkenin sorunlarını çözebilecek makul aday arayışına gireceğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun da bu profile uyduğunu öne süren Özkiraz, şunları söyledi:

"Muhalif olup 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyenlere sorduğumuzda 'Gerçekten aday olsa veririz tabii ki ama aday olmasın diye anketlerde vermeyeceğimizi söylüyoruz'' diyorlar. Yani aday olduğunda şu an oy vermem diyen ancak kendisini muhalif olarak tanımlayan bu insanların da oyunu alacak."

"TEK KÖTÜMSER KESİM CHP TABANINDA"

Özkiraz'a göre İYİ Parti tabanında Kılıçdaroğlu'na destek konusunda sorun yok.

Özkiraz, hatta yaptıkları anketlerde muhalefet kanadında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tek kötümser kesimin yine CHP tabanı içinde olduğunu iddia ederek, bunun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının heyecan yaratmayacağı kaygısından kaynaklandığını, heyecan sorunu çözüldüğünde bu kötümserliğin de kalkacağını iddia etti.

Peki İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri ön plandayken Kılıçdaroğlu'nun adı neden ön plana çıktı? Millet İttifakı'nın diğer partileri buna sıcak bakar mı? Akşener'in adaylığı mümkün mü?

Özkiraz, önce İmamoğlu'yla ilgili olan soruya cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararının Kılıçdaroğlu'nun kendi başına aldığı bir karar olmadığını, şartların onun adaylığını zorlayacağını belirterek, şu iddiada bulundu:

"Kimin aday olacağını sokaktaki seçmen değil, muhalefet partilerinin üst yönetimleri belirleyecek. Ekrem İmamoğlu, genç bir siyasetçi. Siyasi kariyerini cumhurbaşkanı olsa bile sonraki süreçte sonlandırmaz ve diğer partilerin tabanından da oy almaya devam eder. İttifakı oluşturan muhalefet partileri, uzun yıllar boyunca siyaseti domine edecek, kendi tabanlarından da oy alacak İmamoğlu gibi bir adayı bu aşamada istemezler. "

"YAVAŞ, ORTAK ADAY OLAMAYACAK KADAR ORTAK FİGÜR"

Özkiraz'ın Yavaş'ın adaylığı noktasında oluşabilecek çekinceyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş hem CHP'li, hem ülkücü. O cumhurbaşkanı olsa başbakanlığın sağda mı solda mı kalacağı bile belirsiz. Akşener, 'Yavaş, CHP'nin adayı o zaman başbakan ben olayım' dese CHP tabanı, 'Hem başbakan, hem cumhurbaşkanı ülkücü' diye itiraz eder. Yani Yavaş, ortak aday olamayacak kadar ortak figür."

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEKTE TEREDDÜT ETMEZ"

Özkiraz, Akşener'in adaylığına ise eskisi kadar olmasa bile yine de Kürt seçmenin mesafeli durabileceğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının muhalefet partileri açısından öne çıkmasıyla ilgili olarak şunları söyleyerek sözlerini tamamladı:

"Muhalefet masasında Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimler olacak. Onlar "Ben aday olamayacaksam kim olursa daha iyi olur? diye baktığında 70 yaşını geçmiş, uzlaştırıcı, siyasi kariyeri konusunda hırsları kalmamış, parlamenter sisteme dönerek cumhurbaşkanı olarak kendisini pasif konuma çekmekte tereddüt etmeyecek Kılıçdaroğlu en güçlü aday olarak ön plana çıkıyor."

"ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞ"

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı ise Kılıçdaroğlu'nun bir süreden beri cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında mesajlar verdiğini belirterek, bunda sonbaharda bir erken seçim beklentisinde olmasının da etkili olduğunu söyledi.

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasıyla ilgili "Kılıçdaroğlu zaten aday olabileceği konusunda çıkışlar yapıyordu. Ancak ittifak ortakları ne der diye merak ediliyordu. Şimdi soru şu: İttifak ortaklarıyla anlaştı mı? Çünkü çok açık ve net bir şekilde aday olacağını açıklamış. Bu kararını parti örgütüne açıklıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞİN SONUNDA BAŞKASINI DA ADAY GÖSTEREBİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun yüksek ihtimalle CHP'nin adayı olarak seçime gireceğini söyleyen Sarı, nedenleriyle alakalı şunları kaydetti:

"Toplumda şöyle bir algı var. 'Korkuyor mu? Neden aday olmuyor?' diye soranlar oluyordu. Bu durum onun göstereceği adaya ya da destekleyeceği partiye de güven duygusunu kaybettiriyor. Kılıçdaroğlu, işin sonunda başka birini de aday gösterebilir ama önce aday olarak ortaya çıkarak kendine duyulan güven duygusunu sağlamlaştırmak istiyor."

"İMAMOĞLU'NU ADAY İLAN ETMEK İSTANBUL'U, YAVAŞ'I İLAN ETMEK ANKARA'YI VERMEK DEMEK"

"İmamoğlu ile Yavaş'ın adı neden ikinci plana düştü?" sorusuna Sarı'nın cevabı şu oldu: "İmamoğlu'nu aday göstermek demek İstanbul'u, Yavaş'ı aday göstermek Ankara'yı vermek demek. Niye yıllar sonra kazanmışken bu illeri verelim diyorlar."