Kılıçdaroğlu: 'AK Parti diye bir parti yok. Erdoğan var'

16 Eylül 2020 Çarşamba, 19:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün düzenlediği, gazeteci, siyasetçi ve STK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ''Bir iktidar seçim yasaları ile oynamaya başladığında bu aslında gidici olduğunu gösteriyor. Bunları deneyen her parti gidecek. Artık AK Parti diye bir parti yok. Erdoğan var. Kağıt üstünde bir parti AK Parti. Erdoğan farklı bir görüşe asla tahammül edemez'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Pandemi döneminde en çok zararı hizmet sektörü gördü. Türkiye gördüğüm kadarıyla sürü bağışıklığı ile bu süreci götürüyor.

10 milyonu aşkın işsiz var. İşsizlik oranı yüzde 30 civarlarında. Var olan iktidarın bu sorunları çözebileceğini düşünmüyorum. Son 10 yılda en fazla değişimi yaşayan parti CHP'dir. Ne yaptığını bilen bir parti olduk. Bugün artık bir sorunu eleştiriyorsak mutlaka çözümünü de ortaya koyuyoruz. Sağlık ve tutarlı iyi bir kadromuz var.

Biz kavgasız dövüşsüz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar bir tarafta olacak önümüzdeki seçimde.''