Kılıçdaroğlu apartman görevlileri ile buluştu: Bütün hak arayanların sözcüsü olacağım

17 Eylül 2020 Perşembe, 15:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde iş yükleri ağırlaşarak devam eden apartman görevlileri ile görüştü.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Malatya, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Rize, Kayseri, Gaziantep ve Karabük'te çalışan apartman görevlileri ile KONUT-SEN Genel Başkanı Uğur Gözel katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun eşlik etti.

Çalışma saatlerinin belirsiz olduğunu belirterek yaşadıkları zorlukları anlatan apartman ve site görevlileri, mesai ücretlerinin ödenmediğini, iş tanımlarının belirsiz olduğunu belirtti.

Kişisel koruyucu ekipmanların apartman yönetimleri tarafından verilmediğini ifade eden apartman ve site yöneticileri, pandemi döneminde de sıkıntılı günlerden geçtiklerini anlattı. Apartmanda herkesle temas ettiklerini kaydeden apartman görevlileri, gerekli tedbirlerin alınmasının apartman yöneticilerinin vicdanına bırakıldığını söyledi.

Bir buçuk milyon apartman görevlisinden sadece 2 bin kişinin sendikalı olarak çalıştığını ifade eden Konut Sen Genel Başkanı Uğur Gözel, apartman görevlileri teker teker çalıştığı için gözden kaçtığını, haklarından yararlanamadıklarını, sendikaya üye olmaktan da korktuklarını söyledi. Gözel, Apartman görevlilerinin sorunlarını konuşmalarında dile getirdiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Apartman görevlilerini dinleyen Kılıçdaroğlu ise, “Bütün apartman görevlisi arkadaşlarımın bilmesini isterim. Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum sizlere de söz veriyorum. Bu ülkede hiç kimsenin ezilmesini istemem. Herkesin alın terinin karşılığını almasını isterim” dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında bir grup toplantısını apartman görevlilerinin sorunlarına ayıracaklarını ve bir apartman görevlisine kürsüde sorunları anlatmasını sağlayacaklarını bildirdi.