Kılıçdaroğlu besicinin sıkıntılarını dinledi: 'İthal et sokuyorlarsa, ucuza ithal yem de getirsinler'

25 Mart 2021 Perşembe, 21:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi’nde bir çiftçinin ahırına girdi. Ahırda çiftçi Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattı. Çiftçi, 69 liraya aldığı yemin 120 liraya çıktığını vurgulayarak, “Süt yemi 85 lira geçen yıl, şu anda 145 lira. Yemin yanına yaklaşılmıyor. Köylünün yemini, arpasını 1 lira 20 kuruştan topluyorlardı, şimdi 2 liradan arpa alınmıyor. Benim balyam bitti. Ben mağdurum” dedi.

Çiftçi geçtiğimiz yıl etin fiyatlarında da artış olmadığını kaydederek, gübre fiyatlarından da dert yandı. “İthal et sokuyorlar, eğer bu ülkeye ithal et sokuyorlarsa o zaman kusura bakmasınlar ithal ucuz yem de getirsinler” diyen çiftçi, kendilerinin yanında kimsenin durmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Hakkınızı savunacağız, beraber çözeceğiz” diyerek çiftçiye destek verdi.

'ETİMİZ PARA ETMİYOR'

Çiftçi, Süt Birliği’nin litresi 2 lira 80 kuruştan süt aldığını, ancak sütün fiyatının markette arttığını anlatırken, “Bakkallardan kaç liraya aldığınızı görüyoruz. Bizim etimiz para etmiyor. Markete gidiyoruz, et 100 lira. Ben yapamıyorum, elimde tosunum kaldı 7 tane. (Kilosu) 33 liraya tosun kestirdim” dedi. Çiftçi, Ziraat Bankası’nın da kendisine kredi vermediğini ve başka bir bankadan çektiği kredi borcunun 200 bin lira olduğunu vurguladı. Çiftçi Kılıçdaroğlu’na 300 kiloluk kurbanını gösterdi.

'AVM’Sİ VAR, DESTEK ONA'

Kılıçdaroğlu’na derdini anlatan çiftçi, desteğin tarla sahiplerine ödenmesinden yakınırken, sıkıntıyı şu şekilde anlattı:

“Tarım desteklerinin çiftçiye yapılmasını istiyoruz. Burada herkes bilir. Bu köyde en az 100 çiftçi 150-200 bin dönüm Sivas yöresinde çiftçilik yapıyor. Hiçbir tarım desteğinden faydalanamıyoruz. Tarla sahibine ödüyor. 7 bin dönüm arazisi var Bala’da, koyu da bir AK Partili. Ankara’da 2-3 tane petrol tesisleri var. Müteahhitlik yapıyor, AVM’si var. Bu kadar zengin adam. 3 yıl tarlasını ektim. Ortalama 40 ton mazot, 30 ton da gübre harcadım. Kör kuruş devlet desteği almadım. Bu sene üreteceğim ürün için en az 40 ton mazot yakacağım. 30 ton da gübre aldım. Hala kör kuruş devlet desteği alamadım. Hala tarla sahibine destek. Tarla sahibi nerede? Ankara’da mağazası var, İstanbul’da duraklı minibüsü var. Bunun yolunu bulsanız, ürüne ödese devlet. Ürünü kim yetiştiriyor, biz yetiştiriyoruz.”