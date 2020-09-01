Kılıçdaroğlu: Biz toplumda kavga istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımında "Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 12:21
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu,paylaşımında  "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine; biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz, biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun; kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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