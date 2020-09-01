Kılıçdaroğlu: Biz toplumda kavga istemiyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımında "Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu,paylaşımında "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine; biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz, biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun; kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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