Kılıçdaroğlu Bolu'da esnafı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’da esnafı ziyaret etti. Özel yurt sektöründe çalıştıklarını belirten Türkiye Özel Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Bolu İl Temsilcisi Ünal Aslan, "Bir yasa olursa tüm insanlar rahatlayacak. İktidar, ‘biz size hibe desteği verdik’ diyor. 1000 TL verdiler ama benim sadece vergi yapılandırmamın taksiti 1500 TL. 3000 TL verecek, ben 18 ay 1500 TL ödeyeceğim. Yandık, bittik demiyoruz, öldük" diyerek dert yandı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bolu’da çarşı pazar gezdi, yurttaşların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu’na esnaf ziyareti sırasında Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan da eşlik etti.
"BENİM SADECE VERGİ YAPILANDIRMAMIN TAKSİTİ 1500 TL"
Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatan TÜYİSEN Bolu İl Temsilcisi Ünal Aslan, sıkıntılarını şöyle anlattı:
“Türkiye’de özel yurt sektöründe çalışıyoruz. 11 aydır sesimizi duymuyorlar. Biz de sizlere klasik öldük, bittik demiyoruz. Artık defnedecek bir güruh arıyoruz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi şudur; kiracılık meselesi. Mal sahipleriyle ikili ilişkilere dayandırılmakta ama bir yasa olmayınca bizim insanımız maalesef ‘ben de bununla geçiniyorum’ şeklinde söylemlerle savuşturuyor. Bir yasa olursa tüm insanlar rahatlayacak. İktidar, ‘biz size hibe desteği verdik’ diyor. Evet verdiler, 1000 TL ama benim sadece vergi yapılandırmamın taksiti 1500 TL. 3000 TL verecek, ben 18 ay 1500 TL ödeyeceğim. Yandık, bittik demiyoruz, öldük.”
"ANAYASA'DA EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"
Türkiye’de özel yurtların tamamının kapanma noktasına geldiğini belirten Aslan, “Yarın okullar açıldığı zaman öğrenci arkadaşların gideceği yer kalmayacak. En büyük isteğimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında toplandık. KYK yurtları devlet destekli, özel yurtlar hiçbir destek alamıyor. Bu da Anayasa’da eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Bazı özel yurtlara öğrenci başına ayrıca bir destek yapılıyor galiba ama size verilmiyor. Bazı vakıf yurtlarına veriliyor” yanıtını verdi.
"BAYA GENÇMİŞİM"
Kılıçdaroğlu, çarşıdaki bir kadın yurttaşa ‘Ne alışveriş yaptın’ diye sorması üzerine, kadın, “Ben alışveriş yapmadım. Ben mağdur oldum. Bir aydır hastanede yatıyorum. Burada, Tünel’de satış yapıyorum” dedi ve Bolu Belediye Başkanı Özcan’ı göstererek, “Kardeşim bilir, senelerdir peşindeyim. Geçen hafta gelmiştim, ulaşmıştır size. 3 oğlum var 3’ü de boş” diye konuştu. Özcan’ı 15 yıldır desteklediğini belirten kadın, çantasından bir fotoğraf çıkararak Kılıçdaroğlu’na uzattı. Özcan, Kılıçdaroğlu’na fotoğrafı göstererek, “Efendim baya gençmişim” dedi.
"MORALİNİZİ BOZMAYIN, DÜZELECEK"
İsminin Murat olduğunu söyleyen Karadenizli bir yurttaş, “Yaşım geçti diye işe almıyorlar. İşe almadıkları için emekli de olamıyoruz. Bu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ne gibi bir çalışmalarınız var?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Bir ekibimiz var, EYT’lilerin sorunları çözmek için çalışıyor. Sosyal güvenlik uzmanları var, onlar da çalışmalar yapıyorlar. EYT’liler, ile internet üzerinden bir toplantı yaptık. Sorunları konuştuk. Moralinizi bozmayın, düzelecek” yanıtını verdi. Aynı yurttaş, “MHP’liler toplantıdan kaçtı” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, “Kaçanların peşinden gitmeyin, kucaklayanları destekleyin” dedi.
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