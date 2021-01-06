Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukuku getireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada yaşamını yitiren Sabahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar'ın, "Parası olan 3 gün yatıp çıkmayacak. Bu devletin milletiyim, konuşacağım" feryadına, "Herkese sözüm var. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi, adaleti, hukuku getireceğiz. Feryatlar artık son bulmalı. Bu ülkede feryat, açlık, yoksulluk olmamalı. Mahkemeler sadece ve sadece adalet dağıtmalı" açıklamasında bulundu.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili dava 15 Mart'a ertelendi. Patlamada kardeşi Sabattin Tepeçınar'ı kaybeden abla Hatun Tepeçınar, duruşma sonrası Sakarya Adalet Sarayı önünde "Parası olan 3 gün yatıp çıkmayacak. Bu devletin milletiyim, konuşacağım" diye feryat etti.
"FARYATLARI, ÇIĞLIKLARI DİNLEDİM"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tepeçınar'ın feryadı üzerine video mesaj paylaşarak 'adalet arayışlarına' destek verdi. Sakarya'daki anneleri dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Feryatlarını, çığlıklarını dinledim. Adalet, hak, hukuk istiyorlar, bu memlekette huzur içinde yaşamak istiyorlar. İstanbul'daki öğrencilerin feyadını duydum. Onlar da hak, hukuk, adalet, okumak istiyorlar" dedi.
"SADECE PARASI OLANLARIN MI HAKKI VAR?"
Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Herkese sözüm var. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi, adaleti, hukuku getireceğiz. Feryatlar artık son bulmalı. Bu ülkede feryat, açlık, yoksulluk olmamalı. Mahkemeler sadece ve sadece adalet dağıtmalı. Yoksulun hakkını, hukukunu savunmak bizim görevimiz. Bizim namus borcumuz. Bu ülkede fakir, fukaranın hakkı yok mu? Sadece parası olanların mı hakkı var? Herkesin hakkını hukukunu savunacağız. Bu düzeni değiştireceğiz" diye konuştu.
"ADALETİ HEP BERABER GETİRECEĞİZ"
Türkiye'deki yurttaşların seslerini duyduğunu vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün çığlıkları biliyorum. Annelerin de esnafın da öğrencilerin de üniversitedeki hocalarında... Bütün bu sorunları çözeceğiz. Bu sorunları çözmek benim boynumun borcu. Ben bunu yapacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye gerçek anlamda adaleti hep beraber getireceğiz" dedi.
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