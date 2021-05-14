Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' açıklaması: Dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir?

14 Mayıs 2021 Cuma, 20:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de “Liderler ile Söyleşi” programının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son dönemde geniş yankı bulan iddialarına, AKP iktidarının ekonomi yönetimine ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemide zor günler geçiren yurttaşlardan ‘helallik’ istemesi ve bu konuda muhalefetten yükselen erken seçim çağrısına değindi.

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları ve bununla ilgili iktidarın tutumu hakkında "Soruşturma başlatabilecek cesareti olan bir savcı çıktı mı? Savcıya araştır diye talimat veren var mı? Ben savcıysam, adım da Cumhuriyet Savcısı’ysa ben bunu araştıracağım diyip ortaya çıkan var mı? Biz mafyaya kızıyoruz. Mafyanın büyüyeceği ortamı siyasi iktidar zaten yaratmış. Kol kola geziyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Bir mafya liderinin İçişleri Bakanı ya da siyasi ile yan yana fotoğraf çektirmesi ne demektir? ‘Bana dokunma’ anlamına gelir. Sizin ne işiniz var onlarla? Düne kadar el bebek gül bebekti. Mitingler düzenlendi. Dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir?" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa eder mi?' sorusu üzerine "Hiç istifa etmesine gerek yok. Kapı gibi yerinde dursun, ‘onların arkasındayım’ desin açıkça. Bahçeli de söylesin, ‘gittim mafya liderini ziyaret ettim, gerekirse hepsini kucaklayacağım’ desin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HELALLİK AÇIKLAMASI

Vatandaş hibe bekliyor, dükkanı kapattı. Erdoğan 'para yok' diyemez, para var. 'Para yok' lafını kabul etmiyorum. Birileri için var. Dolar yükseldiği zaman kim seviniyor? 5’li çete. Çünkü dolar üzerinden para ödeyeceksin, hepsi dolar garantili. Bırak helalleşmeyi, geçinebilecekleri para sağla. Helalleşme olayı, insanları avutma, inançlarını, duygularını sömürmek amacıyla ‘ nasıl unutturabilirim ’ çabası. Beyhude çaba. Esnafı şöyle görüyor; 'nasıl olsa bana oy verecek'.

’ çabası. Beyhude çaba. Esnafı şöyle görüyor; 'nasıl olsa bana oy verecek'. Erdoğan, Türkiye’yi seviyorsa süratle erken seçime gitmeli . Türkiye’yi daha sorunlu hale getirmek istemiyorsa, erken seçime gitmeli. Memnunsa vatandaş yeniden seçecektir.

. Türkiye’yi daha sorunlu hale getirmek istemiyorsa, erken seçime gitmeli. Memnunsa vatandaş yeniden seçecektir. Türkiye bugün savaşa girse Merkez Bankası’nın kasasında 1 Cent’i yok . Bütün dünya görüyor bunu.

. Bütün dünya görüyor bunu. Doğrulara halka söylediğimiz ve güven verdiğimiz takdirde Türkiye erken seçime kaçınılmaz olarak gidecektir.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

Kamulaştıracağız. Çağıracağız bunları. Bizden önceki hükümetin yapmış olduğu anlaşmayı içinize sindiriyor musunuz diyeceğiz. Ben içime sindiremiyorum. Gelin maliyetini çıkaralım diyeceğim. Bunlar 1 liralık işi 100 liraya mal ettiler devlete. Köprü, havaalanı kaç liraya mal edildi? Gerçek maliyetlerini çıkaracağız. Üzerine makul bir kar vereceğiz. Al paranı kardeşim, güle güle. Gerekirse bunun için kampanya da açacağım. Bunlara ne kadar dolar, avro ödendiğini bilmiyoruz.

mal ettiler devlete. Köprü, havaalanı kaç liraya mal edildi? Gerçek maliyetlerini çıkaracağız. Üzerine makul bir kar vereceğiz. Al paranı kardeşim, güle güle. Gerekirse bunun için kampanya da açacağım. Bunlara ne kadar dolar, avro ödendiğini bilmiyoruz. Bir soygun düzeni var. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir soygun düzenini adalet doğrudur diye kabul etmiştir? Böyle bir soygun düzeni görülmemiştir. Bu soygun düzenine son vereceğiz.

diye kabul etmiştir? Böyle bir soygun düzeni görülmemiştir. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı mıdır? Kamu ihalesini yapan, dağıtan, kişiyi, fiyatı, indirimi belirleyen bir kişi var. Adı Erdoğan . O ne yapıyor? Soygun düzenine çanak tutuyor. Türkiye resmen soyuluyor .

. O ne yapıyor? Soygun düzenine çanak tutuyor. . HDP’yi bir anlamda Cumhur İttifakı kendi yanında tutmak için özel bir çaba harcıyor . O kadar ki seçimlerde kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT’ye çıkardılar. Ona benzer pek çok çaba harcadılar.

. O kadar ki seçimlerde kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT’ye çıkardılar. Ona benzer pek çok çaba harcadılar. (Süleyman Şah Türbesi anımsatması) Kendi toprağını terör örgütüne veren devlet olur mu? Bu bir yüz karasıdır. Anıtkabir’e oradan toprak geldi. Sen kendi toprağını terk ediyorsun, bayrağını indiriyorsun, türbeyi kaçırıyorsun.

"AT İZİNİN İT İZİNE KARIŞTIĞI BİR ÜLKEDE MAFYA NE YAPAR?"

Bir ülke rüşvet alanı büyükelçi atarsa, mafya ne yapar ? Man Adası’nda, yani vergi cennetlerinde paralarınız var. Bu, Erdoğan ailesinin paraları. O paralar Türkiye’ye geldi. Bir kuruş vergi ödemediler ama esnaf, çiftçi, emekli, asgari ücretli ödüyor. Bir devleti yöneten aile, vergi cennetlerinde para tutar ve Türkiye’ye transfer ederse vergi ödememek için, mafya ne yapar? Devleti soyan bir Ticaret Bakanı. Mafya ne yapar?

? Man Adası’nda, yani vergi cennetlerinde paralarınız var. Bu, Erdoğan ailesinin paraları. O paralar Türkiye’ye geldi. Bir kuruş vergi ödemediler ama esnaf, çiftçi, emekli, asgari ücretli ödüyor. Bir devleti yöneten aile, vergi cennetlerinde para tutar ve Türkiye’ye transfer ederse vergi ödememek için, mafya ne yapar? Devleti soyan bir Ticaret Bakanı. Mafya ne yapar? Devletin başında oturan kişi, mal varlığı nedeniyle tehdit ediliyor. ‘Mal varlığını araştırmayın’ diyemiyor, tehdite boyun eğiyor. Mafya ne yapacak? Hazine ve Maliye Bakanı. 128 milyar doları yok eden adam. Görevinden ayrılırken bir tweet atıyor, ‘at izi it izine karıştı’ diyor. At izinin it izine karıştığı bir ülkede mafya ne yapar ? Devlet devlet olmaktan çıktı. Bunun tercümesi budur.

? Devlet devlet olmaktan çıktı. Bunun tercümesi budur. Bütün bunlarla mafyanın at koşturabileceği bir devlet ülke yaratıyorsunuz. Mafya lideri ne diyecek: “Rüşvet alanı büyükelçi yaptı. Ben kokain satıyorum. Ne olacak?” Türkiye, uyuşturucu ve insan kaçaklığı merkezine adeta dönüştü.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARI

Soruşturma başlatabilecek cesareti olan bir savcı çıktı mı? Savcıya araştır diye talimat veren var mı? Ben savcıysam, adım da Cumhuriyet Savcısı’ysa ben bunu araştıracağım diyip ortaya çıkan var mı? Biz mafyaya kızıyoruz. Mafyanın büyüyeceği ortamı siyasi iktidar zaten yaratmış. Kol kola geziyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Bir mafya liderinin İçişleri Bakanı ya da siyasi ile yan yana fotoğraf çektirmesi ne demektir? ‘Bana dokunma’ anlamına gelir. Sizin ne işiniz var onlarla? Düne kadar el bebek gül bebekti. Mitingler düzenlendi. Dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir? Akıl alacak şey değil. Vallahi de billahi de bunlar devleti yönetmiyorlar, yönetemiyorlar, yönetemezler. Devlet soyuluyor; kaçakçılar, kokainciler, insan kaçakçıları bir tarafta. Her taraf yol geçen hanına döndü. Polisi, bürokrasiyi kimsenin suçlamaya hakkı yok. Suçlanacak kişiler onlara talimat verenler. Bu ülkenin polisine, jandarmasına, savcısına güveniyorum.

"DEVLETİ SOYULACAK, YANDAŞA PARA AKTARACAK MEKANİZMA OLARAK GÖRÜYORLAR"

Devleti yönetenler, devletin soyulması gerektiğine inanmışlar. Devleti soyulacak, yandaşa para aktaracak mekanizma olarak görüyorlar . Devlet aklı neden yok edilir? Devlet neden bir kişiye teslim edilir. O kişi devleti istediği gibi yönetiyor. Erdoğan bugün desin ki ‘falan kişiyi tutuklayın’, 10 dakika içinde tutuklanır. ‘Şu kişiyi atın hapse’, hemen atılır. ‘Savcılar nerede?’ sorusunu sorsun, savcı ordusu harekete geçer. Böyle bir devlet yönetimi olur mu?

. Devlet aklı neden yok edilir? Devlet neden bir kişiye teslim edilir. O kişi devleti istediği gibi yönetiyor. Erdoğan bugün desin ki ‘falan kişiyi tutuklayın’, 10 dakika içinde tutuklanır. ‘Şu kişiyi atın hapse’, hemen atılır. ‘Savcılar nerede?’ sorusunu sorsun, savcı ordusu harekete geçer. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Kaçakçılık olurken MİT’in , Emniyet’in haberinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Elleriyle koymuş gibi bilirler. Acı olan, meşru olan bir siyasi parti liderinin, bir mafya liderini hapishanede ziyaret etmesi, fotoğraf vermesi ve onun için özel af çıkması. Dünyada örneği var mı? Mafyayı niye suçluyorsun? Ona yaratılan bir iklim var, iklimi yaratan AK Parti iktidarı . Onlar bütün kapıları açmışlar. Herkes para kazanıyor, herkesin keyfi yerinde.

, haberinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Elleriyle koymuş gibi bilirler. Acı olan, meşru olan bir siyasi parti liderinin, bir mafya liderini hapishanede ziyaret etmesi, fotoğraf vermesi ve onun için özel af çıkması. Dünyada örneği var mı? . Onlar bütün kapıları açmışlar. Herkes para kazanıyor, herkesin keyfi yerinde. Lağım patladı. Koku her tarafı sarıyor. Hepimiz hissediyoruz o kokuyu.

'SOYLU İSTİFA EDER Mİ?' SORUSUNA YANIT

Hiç istifa etmesine gerek yok. Kapı gibi yerinde dursun, ‘onların arkasındayım’ desin açıkça. Bahçeli de söylesin, ‘gittim mafya liderini ziyaret ettim, gerekirse hepsini kucaklayacağım’ desin. Millet gerçeği, bunlar yerlerinde kaldığı zaman gerçeği görecektir. Erdoğan da seçimlere kadar kalsın. Konuşmuyor. Ne söyleyecek? ‘Mafya düzenine, çetelere karşıyız’ diye eskiden söylüyordu. Bunlar ne Allah aşkına?

AKP’NİN ‘YALAN ÜRETİM MERKEZİ’ VİDEOSU HAKKINDA