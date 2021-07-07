Kılıçdaroğlu: Emekliye en az asgari ücret düzeyinde 2 ikramiye vereceğiz

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’deki programına, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı olanaklarla hem spor eğitimi alan hem de örgün eğitimlerini yatılı olarak sürdüren kız öğrencileri ziyaret ederek başladı.

CHP lideri sabah erken saatlerde de Mersin Yaş Meyve Sebze Hali’ne giderek esnafla selamlaştı. Gezide Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

Haldeki gezi sırasında genç bir esnaf Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek mazot ücretlerinin yüksekliğinden yakındı ve “Umudumuz sensin” diye seslendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksinde çalışan kadınların çocukları için yaptırdığı Münir Özkul Kreşini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, miniklerin hazırladığı dans gösterisini izledi. Kreşte çocuklar kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri Kılıçdaroğlu’na sundu.

CHP lideri daha sonra şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesine geçerek esnafla selamlaştı. Bazı dükkanlarda esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu sık sık “Geçinemiyoruz, dükkanımızı döndüremiyoruz” şikayetiyle karşılaştı.

Emekli bir yurttaşın geçim sıkıntısından söz etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Emekliler kim bizim hakkımızı savunuyorsa biz oyumuzu ona vereceğiz diye açık ve net toplu bir çağrı yapmazlarsa bu sıkıntıları yaşarsınız. Ama benim sözüm var. Çözeceğim sorununuzu. İki maaş ikramiye yetmedi. O ikramiyelerin de öyle ufak olmaması lazım. Adı ikramiye ama verilen para para değil. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz” dedi.

Girdiği bir dükkandaki yurttaşın “İnşallah cumhurbaşkanımızsınız” demesi üzerine CHP lideri “Ya daha durun bakalım” diye yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu esnaf gezisinin ardından yaptığı açıklamada, “Mersin’den memnunum. Benim memnuniyetimin ötesinde Mersinlilerin Mersin Büyükşehir Belediyesinden memnun olmaları. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız neredeyse günün 24 saatini Mersin’e vermiş duruda. Biz çok mutluyuz. Mersin’e hizmet edilmesi, Mersinlilere hizmet edilmesi son derece değerli. Mersinlilere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinliler veriyor. İnşallah Türkiye’nin her yeri böyle güzel olur. En büyük arzumuz o. Türkiye’de hep beraber huzur içinde yaşamamız. Gerginliklerden özenle kaçınmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde yüz binleri bulan iş başvuruları var. Bunları karşılamak mümkün değil tabii. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. Yeni iş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama iktidar bunu yapmıyor. Ama iktidara gelince bütün sorunları çözeceğiz” dedi.

CHP lideri esnaf gezisinin ardından Mersin’deki kanaat önderleriyle bir toplantı yaptı ve iş insanlarının davetli olduğu yemeğe katıldı.