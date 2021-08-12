Kılıçdaroğlu: Erdoğan için kefen giyenler gitsinler Afganistan'a

12 Ağustos 2021 Perşembe, 12:25

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Farklı düşünebiliriz, farklı düşünürsek zaten Türkiye'yi büyütemeyiz dünyayı geliştiremeyiz. Farklı düşündük diye birbirimize kin ve öfke duymamalıyız. Tam tersine oturup tartışabiliriz. Akıl akıldan üstündür.

Ülkemizi dünyanın saygın ülkelerinden birisi haline getirebiliriz. Bunun için devleti yönetenlere büyük önem düşüyor.

İçinde bulunduğumuz sorunları anlatırken çözümleri de anlatmaya çalışıyorum.

Darbe anayasasını kaldıracağız.

Eğer anayasada devleti yönetmenin temel kurallarından birisi cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaksa ve demokrasi korunmuyorsa demokrasi bir anlamda yok ediliyorsa oturup düşünmemiz lazım.

Siz sanıyorsunuz ki biz gidiyoruz sandığa milletvekili seçiyoruz. Siz sadece genel başkanların seçtiği listenin altına mühür basıyorsunuz.

Adı milletvekili ama milletvekili değil en baştakinin vekili oluyor. Öyle olunca ne oluyor? Milletvekilleri genel başkanların vesayeti altında kalıyor. Milletin vekilini milletin seçmesi lazım.

Belediye başkanını belde halkı seçiyor, belediye meclis üyelerini belde halkı seçiyor. Belediye başkanlarını alıyorsun yerine kayyum atıyorsun. Haklı nedenle görevden alsan bile belediye meclisi var. Onlar seçsin.

Düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü olması lazım. Daha geçen gün orman yangınları dolayısıyla talimat verildi televizyon kanallarına. "Yangınları göstermeyin.." Niçin? Millet görmesin. Hükümetin beceriksizliğini, Saray'ın beceriksizliğini millet görmesin.

FOX muhabiri "kabus gibidir" diyor, "vay sen nasıl kabus dedin..." cezalar veriliyor. Bunlar halkın bilgilenme hakkının elinden alınmasıdır. Darbe anayasası bile "Basın hürdür, sansür edilemez" diyor.

Kişi tweet atacak, korkuyor. Ya polis sabahın köründe kapımı çalarsa diye.

Hangi ülke rüşvet alan bir adam Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmek üzere bir yere büyükelçi tayin ediliyor.

Bir bakanın iki yardımcısı 111 suç işlemiş. Hapse girip çıkmışlar. Şimdi ikisi de bakan yardımcısı. Böyle bir Türkiye hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi, düşünemezdik. Bakan yardımcısı suçlu bir adam olur mu? Nasıl oluyor, hangi güç getiriyor bunu?

Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Devleti cam gibi şeffaf yapacağım. Bakın hepiniz vergi veriyorsunuz.

GÖÇMENLER

Gencecik insanlar Afganistan'dan çıkıyorlar. 2 bin 400 km yolu aşıyorlar Türkiye'ye geliyorlar. Sözde sınır kapımız kapalı. Bütün sınır açık! Devletin gözetiminde geliyorlar, tamamı.

Yerleştiriliyorlar. İçlerinde kadın, çocuk, yaşlı yok. Hepsi genç. Oradan kaçanlar buraya geliyor, biz de diyoruz ki pırıl pırıl gençlerimize Kabil'e gidin orada savaşın. Hangi akıl, hangi mantık bunu kabul eder. Ki bizim Afganistan'la tarihsel dostluğumuz var. Tarafları barıştırabiliriz ama kavganın parçası olmak yanlıştır.

Erdoğan için kefen giyenler gitsinler Afganistan'a. Suriye'de başımıza gelen var, şimdi Afganistan. 1 milyon. 1 milyondan daha fazla gelecek.