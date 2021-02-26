Kılıçdaroğlu, anne Rukiye Ay ve çocuğu ile görüştü

26 Şubat 2021 Cuma, 19:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da eşinin kendisini ve kızını üzerine “Gece uykusuz kaldım, beni niye uyandırdın” diye kaynar su döktüğü Rukiye Ay ile görüştü.

Konya’da 18 yaşında evlenen Rukiye Ay, 9 Ocak 2021 tarihinde eşinin şiddetiyle karşılaşmıştı. Ali Ay, “Gece uykusuz kaldım, beni niye uyandırdın” diyerek, Rukiye ve çocuğunun üzerine kaynak su dökmüştü. Tepkiler üzerine Ali Ay, tutuklanmıştı.

Rukiye Ay, bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Rukiye ve 2 yaşındaki Eylül Tuana’yı ağırlayan Kılıçdaroğlu, minik Eylül'ü sevdi.

Küçük Eylül kendisine ikram edilen çikolatalırı alırken çok mutluydu, bir tane kendisine bir tane de annesine aldı.

Kılıçdaroğlu, Rukiye'ye "Bütün hayat çocuklar üzerine kurulu" dedi.

Nazlıaka, Ali Ay'ın yargılaması hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi, Rukiye'nin yeni bir hayat kurduğunu söyledi.