Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: "Size zerre dokunanın..."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere seslendi.
Bazı gençlerin Kılıçdaroğlu'na dava açması üzerine CHP Genel Başkanı sosyal medyadan açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Size zerre dokunanın canına okuyacağım, ss alın!" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı paylaşımında, "Sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş, bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek. Size zerre dokunanın canına okuyacağım. Ss alın!" ifadelerini kullandı.
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