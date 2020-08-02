Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Söz veriyoruz!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın 1. Kurultayı'nın 59. yıl dönümünde mesaj paylaşarak, gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizle, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak üzere, el ele yürüyeceğimize söz veriyoruz!" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın 1. Kurultayı'nın 59. yıl dönümünde mesaj paylaşarak, gençlere seslendi.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"59 yıl önce bugün, Türkiye’nin ilk siyasi gençlik kurultayı olan, CHP Gençlik Kolları 1. Kurultayı toplandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizle, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak üzere, el ele yürüyeceğimize söz veriyoruz!"
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