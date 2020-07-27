Kılıçdaroğlu, hazırladığı anahtar listede mevcut parti meclisinden çok sayıda isme yer vermedi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde ilk kez başörtülü bir kadın PM adayı gösterildi. PM için 52 asil ve Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan (BKSP) 8 üyelik için Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı 80 artı 12 kişilik anahtar listede 44 milletvekili, 27 kadın ve 10 genç aday yer aldı.

Listede İstanbul ağırlığı öne çıkarken mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de tamamına yer verildi. CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM için geç saatlere kadar adaylar arasında yarış yaşandı.

PM’nin 52 asil üyeliği için 2018’deki kurultayda 488 kişi başvurmuştu. PM adaylığına başvurularda yaşanan yoğunluk nedeniyle adaylık için 10 delegenin imza vermesi şartı getirilmişti. Bu şart nedeniyle PM adaylığı için bu kez 222 başvuru yapıldı.

Benzer şekilde 15 asil üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için 2018’de 108 aday başvururken, dün 47 aday başvuru yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 80 artı 12 olmak üzere 92 kişiden oluşan anahtar listesi öğleden sonra belli oldu.

İLK BAŞÖRTÜLÜ ADAY

37. Olağan Kurultay’da PM adaylığı için CHP tarihinde bir ilk yaşandı. 1993 doğumlu olan Beykoz İlçe Yönetimi’nde görevli başörtülü Sevgi Kılıç’ın Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alması dikkat çekti. Yazar Orhan Kemal’in oğlu ve kendisi de yazar olan Işık Öğütçü de Kılıçdaroğlu’nun anahtar istesinde yer aldı.

Geçen kurultayda anahtar listede yer almasına karşın çizilen Sezgin Tanrıkulu ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tekrar anahtar listede kendilerine yer buldu. Sanatçı Onur Akın, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen de BKSP anahtar listesinde yer aldı.

Çubuk’taki linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu’nu korumalarıyla birlikte saldırganlardan uzaklaştıran başdanışmanlardan Deniz Demir de listede yer buldu.

MUHALİF İSİMLER LİSTEDE

Önceki kurultaylarda İlhan Cihaner ile birlikte hareket eden ve daha önce Parti Sözcüsü görevinden istifa eden Selin Sayek Böke ile parti yönetimine muhalefet eden kanattaki Hakkı Süha Okay da listede yer aldı. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, eski Ankara İl Başkanı Tarık Şengül de listede yer buldu.

Anahtar listede mevcut 18 MYK üyesinin tamamına yer verildi. Anahtar listede yerel seçim adaylarının belirlendiği sürede Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Akif Hamzaçebi ve 2012’de genel başkan yardımcılığından istifa eden Gürsel Tekin de yer aldı.

2000 doğumlu Esra Dirican, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı. PM adayı Dirican’ın babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Kılıçdaroğlu son dönemde sık sık apartman görevlilerinin sorunlarını gündeme getiriyordu.

İSTANBUL AĞIRLIĞI

Toplam 92 kişilik anahtar listede 3 büyük şehir dışında 33 isim yer aldı. Anahtarda 35 isim İstanbul’dan, 19 isim Ankara’dan, 5 isim ise İzmir’den yer aldı. Anahtar listede Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’a da yer verildi.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesindeki 44 milletvekili arasından 20 vekilin 3 büyükşehir dışındaki milletvekillerinden oluşması dikkat çekti.

52 asil üyelik için CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 80 kişiden oluşan anahtar listesinde yer alan milletvekilleri Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Ednen Arslan, Sezgin Tanrıkulu, Hasan Baltacı, Gürsel Tekin, Ali Mahir Başarır, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Ömer Fethi Gürer, Turan Aydoğan, Yüksel, Mansur Kılıç, Gökhan Zeybek diye sıralanırken; BKSP kontenjanından 8 asil üyelik için Kılıçdaroğlu’nun 12 kişiden oluşan anahtar listesinde ise milletvekili olarak Lale Karabıyık, Yunus Emre, Fethi Açıkel yer aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun toplam 60 üyelik için önerdiği toplam 92 ismin 44’ü milletvekillerinden oluştu.

27 KADIN, 10 GENÇ ADAY

PM için 80 kişilik anahtar listede 24 kadın aday, 10 genç aday; 12 kişilik BKSP anahtar listesinde ise 3 kadın aday yer aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun 80 artı 12 olmak üzere toplam 92 kişiden oluşan anahtar listesinde 27 kadın, 10 genç aday bulundu.

MEVCUT PM’DEN 35 İSİM

60 kişilik mevcut PM içinde Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde 7’si milletvekili olmak üzere 25 isme yer verilmedi.

Mevcut PM üyelerinden 35 ismin anahtar listeye girerken; anahtarda yer almayan PM üyeleri şöyle: Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gamze Pamuk Ateşli, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Haluk Pekşen, Gülçin Timur, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Gül Çiftçi, Müslüm Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan.

2018’de Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek PM üyeliğine seçilen ve seçimden 8 ay sonra noterlik yapacağı gerekçesiyle PM’den istifa eden Necati Yılmaz’ın tekrar aday olması dikkat çekti. Atatürk resminin indirilmesi tartışmalarıyla partiden 2016’da ihraç edilen ve 15 Eylül 2019’da affedilen eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da PM adayı oldu.

PARTİ MECLİSİ’NİN 2018’DE KAZANDIĞI KRİTİK YETKİLERİ

2018’de yapılan değişiklikle cumhurbaşkanı adayını belirlemede son sözü söyleme yetkisi verilmese de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde; seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına PM karar verecek.

PM aynı zamanda milletvekili adaylarını belirlemede doğrudan yetki sahibi. Başka bir deyişle PM; ilk seçimde partinin hem cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda hem de milletvekillerinin belirlenmesinde yetkili olacak.

İRADE GRUBU LİSTESİ

Partide bazı muhalif isimlerin oluşturduğu İrade Grubu adıyla PM için bir liste hazırlandı. İrade Grubu’nun listesinde Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan Hakkı Suha Okay, Selin Sayek Böke, Rıfat Nalbantoğlu, Adnan Demirci, Yaşar Seyman gibi isimlerin yanı sıra Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçen kurultay listeyi delerek PM’ye giren Gaye Usluer, eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Ayhan Yalçınkaya, Çetin Soysal, eski milletvekilleri Durdu Özpolat, Mehmet Tüm, Müslim Sarı gibi isimler de yer aldı.