Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness'i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Dışilişkiler Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz eşlik etti.
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