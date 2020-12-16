Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness'i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

ANKA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 17:47
Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Dışilişkiler Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz eşlik etti.


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