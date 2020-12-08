Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti

08 Aralık 2020 Salı, 14:48

İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Uzundere Konutlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve ailesinin Bayraklı'daki evlerine geçti.

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve babası Uğur Gezgin ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, yine enkazdan kurtarılan annesi Fidan Gezgin ve ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile Bornova'daki evlerinde bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve bazı partililer eşlik etti.