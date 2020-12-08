Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin simge isimlerini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan ve simge isimler haline gelen Ayda ve Elif bebekleri ziyaret etti.
İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Uzundere Konutlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve ailesinin Bayraklı'daki evlerine geçti.
Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve babası Uğur Gezgin ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, yine enkazdan kurtarılan annesi Fidan Gezgin ve ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile Bornova'daki evlerinde bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve bazı partililer eşlik etti.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
- Valiye FETÖ'cü diyen yurttaş, 7 bin lira ceza yedi
- Canlı yayın karıştı! Stüdyoyu terk etti
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması