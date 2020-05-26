Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan Tarihi Yarımada turu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihinin en boş zamanlarını yaşayan Tarihi Yarımada’da İstanbul turu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi’nin tarihiyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’tan bilgi aldı. Üçlü, İstanbul’un sembol yapılarından Ayasofya ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı’na indi. Gülhane Parkı’nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramlarını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu’nda tamamladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.

AKŞENER'E BAYRAM ZİYARETİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i evinde ziyaret ederek bayramlaştı. Bayramlaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

İki lider başbaşa bir görüşme de yaptılar. İki lider yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde buldundular.