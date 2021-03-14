Kılıçdaroğlu, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’na katıldı
İzmir’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye sorunlar yumağı halinde. Bu buhrandan çıkarma görevi CHP’nindir. Kimseyi dışlamıyoruz, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmiyoruz” dedi.
Kılıçdaroğlu dün İzmir programına Buca Sebze ve Meyve Hali’nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, esnafa destek sözü verdi. Daha sonra Karşıyaka ilçesinde Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Örnekköy’deki kentsel dönüşüm alanında yapımına başlanan 2. etap konut ve işyerlerinin temelini attı. Konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’na partililer “Güzel günler göreceğiz” şarkısını söyledi. “Belediye başkanlarımız yerel seçimlerde martın sonu bahar olacak demiştik. Martın sonunu bahar yaptık” diyen Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm yapılırken kimsenin mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Ana sorumlu belediye olacak. İnsanlar davul zurna ile evlerini yıkacaklar. Bu, bir anlayıştır. Beton ormanları görmeyeceksiniz. Ağaçları, kuşları göreceksiniz. Huzur içinde gezeceksiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Ekonomi paketeni açıkladılar. İşsizliği çözeceğiz diye bir cümle yok. Bize güvenin. Türkiye’yi değiştireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz” diye konuştu.
İLKELİ DÖNÜŞÜM
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentsel dönüşüm uygulamalarını uzlaşma esaslı, yerinde, adil, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesinde olmak üzere üç özgün ilkeye dayalı yaptıklarını anlattı. Soyer, “Halkımızı ranta kurban etmiyoruz” ifadesini kullandı. 30 Ekim İzmir depremi sonrası tespitlerini de paylaşan Soyer, kentteki yapı stokunun büyük bir kısmının dönüştürülmesi gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında katıldığı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nin palyatif servisinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u da ziyaret etti.
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