Kılıçdaroğlu kritik soruyu sordu: 5 saat neden haber alınamadı?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuksuz arama üzerinden hükümeti eleştirdi. "Şu soruya hala cevap alamadım" diyen Kılıçdaroğlu, "Gemimizde arama yapılırken 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber yok. Neden ulaşamadılar?" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
RTÜK'ÜN HABERTÜRK'E VERDİĞİ CEZA
Medyanın özgür olması lazım. Yandaş medya diye bir kavramın olmaması lazım. Ahlaki olarak da demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak, söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi biraz daha geriye götürmek... Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye demokrasiyi, hukuku getirmeye kararlıyız dostlarımızla beraber.
TANK PALET FABRİKASI
Katar ordusuna TSK'nın en önemli fabrikasının 0 bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar almadılar... Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar.
Sorun yok diyor... Ne sorunu yok? Erdoğan'ın sorundan haberi yok. Emin olun Erdoğan'ın ve arkadaşlarının sorundan haberi yok. Gemimizde arama yapılmadan önce 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber alınamıyor. Her şey 1 kişiye bağlanmış, ona ulaşabilirsen karar alabiliyorsun.
AKDENİZ'DE TÜRK GEMİNİSE ARAMA
Şu soruya hala cevap alamadım. Gemimizde arama yapılırken 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber yok. Neden ulaşamadılar? 4 saatte ulaşamadılar arama yapacağız diye Roma Büyükelçisini arıyorlar. Neden çünkü herkes bir kişiye bağlı ona ulaşamazsan hiçbir şey yapamıyorsun."
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