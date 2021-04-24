Kılıçdaroğlu, Meclis’e ‘Yetkilerine sahip çık’ çağrısında bulundu

24 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Açılışının 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM, dün özel gündemle toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’yi kendi yetkilerine sahip çıkmaya çağırarak “saygın bir Meclis” için 22 madde sıraladı. Kılıçdaroğlu, “Bu Meclis’in kendi yetkileri konusunda titiz davranması, yetkilerinin gaspına sessiz kalmaması gerekir. Bu Meclis’in hiçbir vesayeti, hiçbir gölge üzerinde hissetmemesi gerekir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış konuşmasında, “Muhtıra, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan yasa ve hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir” dedi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise demokrasinin düşmanının sadece faşizm ve totaliterlik değil, “mevcut demokrasiyi ölçüsüz bir şekilde eleştirmek olduğunu” savundu. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı “milli vicdan” deyimini anımsatarak “Atatürk’ün ‘milli vicdan’ deyimi, TBMM’nin bizzat yürüttüğü Milli Mücadele’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini özetler. Mustafa Kemal’e göre milletin egemenliğinden güç alan bir iradenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Milli Kurtuluş Savaşımız ve sonrası aynı zamanda bir anayasal demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele ile bugün hâlâ devam etmektedir. Biz hukuk sistemimizin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. Biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Biz milletin vekillerini millet seçsin istiyoruz. Biz hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan ve kimlikten olursa olsun bütün vatandaşlarımızla bu cennet ülkede huzur içerisinde yaşamak istiyoruz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Türkiye’de demokratik bir sistemden ve güçlü bir parlamentodan söz edilebilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek “demokrasi ittifakı” vurgusunu yaptı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise bugün Türkiye’nin 101 yıl öncesinin gerisine düşmüş bir “parti devleti görünümüne yöneldiğini” vurguladı.